Procedura infrazione | Ue | “È giustificata Il governo ha danneggiato l’economia”

Ue : L'Italia non ha rispettato regola del debito - giustificata Procedura d'infrazione : L’Italia "non ha rispettato" la regola del debito né nel 2018 né nel 2019 e non la rispetterà nemmeno l’anno prossimo, quindi "è giustificata" l’apertura di una procedura di infrazione per debito eccessivo da parte dell’Unione europea. procedura che però non partirà adesso. procedura d'infrazione, Oettinger: 'Per L'Italia è inevitabile' Necessaria una manovra bis da 3-4 miliardi di ...

Debito italiano eccessivo - l'UE farà probabilmente scattare la Procedura di infrazione : Il quotidiano Le Repubblica, sulle sue pagine online, ha anticipato alcuni contenuti della risposta che la Commissione Europea ha dato in relazione al Debito dell'Italia. Come ben si sa, questa risposta è attesa da tempo, in quanto Bruxelles ha chiesto all'esecutivo M5s-Lega dei chiarimenti in merito all'aumento del Debito pubblico tra il 2017 e il 2018. Per Valdis Dombrovskis, vice presidente della Commissione Ue, il nostro Paese non ha ...

La Commissione europea bacchetta l'Italia : "Violate le regole sul debito - al via la Procedura d'infrazione" : In venti pagine la Commissione europea ha risposto all'Italia. "L'alto debito toglie lo spazio fiscale che serve a stabilizzare l'economia del Paese in caso di choc macroeconomici e rappresenta un carico intergenerazionale che andrà a pesare sugli standard di vita delle future generazioni". È questa

L'Italia non rispetta la regola del debito. La Procedura d'infrazione “è giustificata” - dice Bruxelles : La regola del debito “non è stata rispettata” nel 2018, nel 2019 e non lo sarà nel 2020, e quindi “è giustificata” una procedura per debito eccessivo, scrive la Commissione Ue nel rapporto sul debito italiano. Il vicepresidente Valdis Dombrovskis ha spiegato che le recenti scelte politiche sono stat

La Procedura d'infrazione “è giustificata” perché l'Italia non ha rispettato la regola del debito - dice Bruxelles : La regola del debito “non è stata rispettata” nel 2018, nel 2019 e non lo sarà nel 2020, e quindi “è giustificata” una procedura per debito eccessivo, scrive la Commissione Ue nel rapporto sul debito italiano. Il vicepresidente Valdis Dombrovskis ha spiegato che le recenti scelte politiche sono stat

Conti pubblici - l'Ue : "Giustificata la Procedura d'infrazione per l'Italia" : Secondo la Commissione Europea "le prospettive per la crescita sono peggiorate" e il governo ha fatto marcia indietro sulle...

Claudio Borghi : "La Procedura di infrazione Ue? Non faremo la guerra a Moscovici che ha gli scatoloni in mano" : "La procedura di infrazione dell'Unione europea? Non faremo la battaglia della vita con Pierre Moscovici e l'attuale Commissione che manda lettere e ultimatum ma che ha gli scatoloni in mano". Claudio Borghi, ospite a Omnibus su La7, commenta così la possibile procedura d'infrazione nei confronti de

La Commissione Europea ha chiesto una Procedura d’infrazione contro l’Italia : Per la seconda volta in pochi mesi, dopo che le stime della legge di bilancio si sono mostrate lontane dalla realtà

Gli squilibrati d'Europa. Per Bruxelles "giustificata Procedura di infrazione" contro l'Italia : “Per l’Italia, è giustificata una procedura per disavanzi eccessivi per il debito”. Sic et simpliciter: come previsto, la Commissione Europea approva il pacchetto di primavera e per l’Italia raccomanda una procedura per debito elevato, già al 132,2 per cento del pil nel 2018 e in aumento al 133,7 per cento quest’anno e al 135,2 per cento nel 2020, secondo le previsioni di Bruxelles. Ora, per evitarla, ...

Procedura d'infrazione - Oettinger : "Per l'Italia è inevitabile" : "Se i numeri verranno confermati, non potremo sottrarci alla Procedura di infrazione. l'Italia non dovrebbe essere un rischio per l'Eurozona". A pronunciare queste parole è stato Guenther Oettinger, commissario europeo al Bilancio, nel corso di un'intervista televisiva al canale tedesco 'n-tv'. Questa dichiarazione conferma quanto riportato oggi da Repubblica, che ha pubblicato una bozza della risposta che Bruxelles invierà al Governo ...

Cosa succede se la UE apre una Procedura di infrazione contro l’Italia : La stampa da ormai per inevitabile una procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo a carico dell'Italia: mentre la Commissione prepara la sua replica al ministro dell'Economia Giovanni Tria e redige le sue raccomandazioni, vediamo a che Cosa corrispondono le accuse rivolte al nostro Paese in materia di deficit e debito pubblico, in che modo si svolgerà l'iter e le conseguenze dirette che questo avrà sulle tasche dei cittadini.Continua a ...

Conti pubblici - il commissario Oettinger : “Se numeri sono confermati non potremo sottrarci a Procedura di infrazione” : “Se i numeri verranno confermati, non potremo sottrarci alla procedura d’infrazione“. A dichiararlo è stato il commissario europeo al Bilancio, Günther Oettinger, parlando all’emittente televisiva tedesca N-tv nel giorno in cui la Commissione approverà le raccomandazioni Paese e il rapporto sul debito italiano, proponendo con ogni probabilità al Consiglio l’avvio della procedura per debito eccessivo. Lo scorso anno invece di ...

L'Italia verso la Procedura d'infrazione : Milano. Finché le regole europee sono quelle che sono, i paesi membri dell'Unione sono tenuti al rispetto del principio in base al quale il debito pubblico deve essere progressivamente contenuto. Perciò sembra ormai inevitabile per L'Italia andare incontro a una procedura di infrazione per eccesso d

Lettera Ue all'Italia : probabile la richiesta di Procedura di infrazione | Reddito di cittadinanza e quota 100 nel mirino : La commissione di Juncker boccia i nostri conti e rimanda ai ministri delle Finanze la decisione sulla multa