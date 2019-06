Procedura d' infrazione in arrivo dalla Ue |Salvini e Di Maio | debito creato in

Italia condannata - l’UE tremenda! Pronta Procedura di infrazione - debito italiano rischioso per l’Eurozona : l’UE sembra Pronta ad avviare una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia Lo scenario peggiore dunque potrebbe realizzarsi e il Mef dovrà fare i conti con le richieste e le sanzioni che arrivano dalla Commissione Ue. Il debito è in salita: a quota 132,2% del Pil nel 2018, 133,7% nel 2019 e 135,2% nel 2020. … Continue reading Italia condannata, l’UE tremenda! Pronta procedura di infrazione, debito Italiano ...

Procedura di infrazione - Chigi rivede i numeri di Tria : “Deficit 2019 sarà al 2 - 1% del pil - 0 - 4 punti sotto le stime Ue” : Il premier Giuseppe Conte, a caldo, aveva promesso: “Farò ogni sforzo per scongiurare una Procedura di infrazione che ovviamente non fa bene al paese”. Poche ore dopo Palazzo Chigi entra direttamente nei dettagli tecnici della trattativa con la Commissione Ue che ha appena raccomandato all’Ecofin di avviare nei confronti dell’Italia l’iter con cui vengono sanzionati i Paesi che violano i Trattati. E in una nota pubblicata ...

Procedura infrazione Ue - la risposta di Palazzo Chigi e Giuseppe Conte alla Commissione europea : Attraverso una lunga nota, la presidenza del Consiglio ha risposto alla Commissione europea e alla richiesta di aprire una Procedura d'infrazione. Pur dicendosi pronto al dialogo, Palazzo Chigi comunica le sue stime sull'economia italiana, sostenendo che l'indebitamento netto nel 2019 sarà più basso di quanto previsto dall'Ue, fermandosi al 2,1% del Pil.

Procedura di infrazione - 5 diktat per l'Italia (che dopo le elezioni resta fuori dai tavoli che contano) : Per gli interessi sul debito pubblico l'Italia paga più di quanto investa in educazione: un problema che potrebbe costare...

Governo ultime notizie : Procedura d’infrazione al via. In cosa consiste : Governo ultime notizie: procedura d’infrazione al via. In cosa consiste Governo ultime notizie: i timori di una procedura d’infrazione ai danni dell’Italia da parte dell’Europa sono sempre più fondati. I motivi sono contenuti nelle raccomandazioni di Bruxelles all’Italia in cui si toccano i punti più critici che l’Europa contesta al nostro Paese. Governo ultime notizie, procedura articolata Prima di ...

Marattin replica a Di Maio : “Procedura infrazione colpa del Pd? Patetico - forse non capisce testo” : Il deputato del Pd, Luigi Marattin, risponde a Luigi Di Maio - secondo cui la procedura d'infrazione è stata causata dal Pd - in un'intervista a Fanpage.it: "È un tentativo Patetico". Secondo l'esponente dem Di Maio dovrebbe leggere prima il testo in italiano, ma anche in quel caso dice di non essere "sicuro che capisca: si tratta di scarsa comprensione, non hanno gli strumenti per comprendere queste cose, non sono in grado", afferma riferendosi ...

Procedura infrazione Ue - Salvini non indietreggia : 'Sono sicuro che ci rispetteranno' : Era già accaduto alla fine del 2018, la situazione pare riproporsi adesso. L'Italia rischia di andare al braccio di ferro con l'Unione Europea riguardante la situazione dei conti dello Stato Italiano. Oggi la possibilità che da Bruxelles parta una Procedura d'infrazione per eccesso di debito sembra essere davvero elevata. La lettera di risposta partita da Roma e che avrebbe dovuto dare risposta alla richiesta di informazioni sul perché negli ...

Ambiente : Il ministro Costa chiede all’UE di valutare gli sforzi fatti - prima di una Procedura di infrazione : “Chiediamo all’Unione Europea che si misurino gli sforzi fatti per migliorare la qualità dell’aria, oltre ai risultati ottenuti“. Questo quanto dichiarato, dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa, a margine della presentazione dell’intervento di forestazione urbana a Basse di Stura a Torino. “Quando lo sforzo è particolarmente forte e si profonde per risolvere la questione – ha sottolineando il ministro ...

Debito eccessivo - la Commissione UE chiede la Procedura di infrazione per l'Italia : Il Debito eccessivo costa all'Italia una già da tempo annunciata apertura della procedura di infrazione. E' giunta puntuale la comunicazione ufficiale della Commissione Europea, che adesso passa il proprio dossier ai governi europei. Questi ultimi dovranno esprimersi riguardo all'apertura formale di una procedura contro il nostro paese. Se così fosse, diventeremmo i primi a subire tale trattamento.Troppo Debito e impegni non mantenutiPer ...

Procedura d’infrazione Ue - Di Maio dà la colpa al Pd : “Riguarda loro - ma fanno la morale a noi” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, risponde alla notizia della Procedura d'infrazione dell'Ue e assicura che "quota 100 e pensioni non si toccano". Secondo Di Maio, la Procedura riguarda "il debito prodotto dal Partito Democratico nel 2017 e 2018". Poi accusa l'Ue: "Ci lasciano tutto il peso e, come se non bastasse, poi ci fanno pure la morale".

Conti pubblici - Conte : ‘Proverò a impedire la Procedura d’infrazione’. Di Maio : ‘Quota 100 e pensioni non si toccano’ : “C’è la prospettiva di una procedura di infrazione, io sono sempre determinato e ottimista e farò di tutto per scongiurare una procedura che farebbe del male al Paese“. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è il primo esponente del governo giallo-verde a parlare dopo l’annuncio della Commissione europea della legittimità di una eventuale procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia a causa della ...

Ue : L'Italia non ha rispettato regola del debito - giustificata Procedura d'infrazione : L’Italia "non ha rispettato" la regola del debito né nel 2018 né nel 2019 e non la rispetterà nemmeno l’anno prossimo, quindi "è giustificata" l’apertura di una procedura di infrazione per debito eccessivo da parte dell’Unione europea. procedura che però non partirà adesso. procedura d'infrazione, Oettinger: 'Per L'Italia è inevitabile' Necessaria una manovra bis da 3-4 miliardi di ...

Procedura infrazione - Ue : “È giustificata. Il governo ha danneggiato l’economia” : Il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ha affermato che la Procedura di infrazione a carico dell'Italia è giustificata. "Il criterio del debito, che pesa per 38.400 euro ad abitante oltre a 1000 euro all'anno per rifinanziarlo, dovrebbe essere considerato non rispettato per cui una Procedura per deficit eccessivo basata sul debito è giustificata", si legge nel rapporto. Secondo Dombrovskis, il governo gialloverde ha ...

Debito italiano eccessivo - l'UE farà probabilmente scattare la Procedura di infrazione : Il quotidiano Le Repubblica, sulle sue pagine online, ha anticipato alcuni contenuti della risposta che la Commissione Europea ha dato in relazione al Debito dell'Italia. Come ben si sa, questa risposta è attesa da tempo, in quanto Bruxelles ha chiesto all'esecutivo M5s-Lega dei chiarimenti in merito all'aumento del Debito pubblico tra il 2017 e il 2018. Per Valdis Dombrovskis, vice presidente della Commissione Ue, il nostro Paese non ha ...