Procedura d' infrazione | il documento con cui l' Ue chiede al governo una

I grillini mettono l’Italia nei guai : probabile Procedura di infrazione europea : Oggi si terrà la riunione della Commissione europea. Con molta probabilità – anticipano gli analisti – sarà emesso un verdetto

«Eccesso di debito». Per l’Italia si avvicina la Procedura d’infrazione Ue : La Commissione europea suggerirà ai paesi membri di aprire una procedura per debito eccessivo ai danni dell’Italia. La decisione dipenderà dal Consiglio e arriverà probabilmente a luglio. Da qui ad allora, il governo Conte potrà cercare di evitare una messa sotto tutela, tanto imbarazzante quanto invasiva. Ecco tutti i passaggi...

Governo - Conte : “No provocazioni mentre io e Tria dialoghiamo con Ue per evitare Procedura d’infrazione” : “Leale collaborazione vuol dire che se il ministro dell’Economia e il presidente del consiglio dialogano con l’Ue per evitare una procedura d’infrazione che ci farebbe molto male, le forze politiche non intervengono ad alterare quel dialogo riducendo quella trattativa a terreno di provocazione”. A rivendicarlo, attaccando M5s e Lega, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un passaggio del suo discorso a ...

Spread Btp/Bund apre a 290 dopo lettera di risposta dell’Italia all’Ue. Il 5 giugno decisione su Procedura di infrazione : La lettera di risposta dell’Italia all’Unione europea condiziona l’avvio di scambi sui mercati, con lo Spread tra Btp e Bund che apre in rialzo rispetto alla scorsa settimana. Il differenziale di rendimento tra il decennale italiano e tedesco, che venerdì aveva chiuso a 287 punti base, si allarga a 290 punti base, dopo aver toccato un massimo di 292 punti. Il rendimento del Btp si attesta così al 2,68%. Primi scorci di giugno ...

Procedura d’infrazione UE : come funziona - quando scatta e perché : Procedura d’infrazione UE: come funziona, quando scatta e perché In questi ultimi mesi l’Italia è stata molto spesso al centro del dibattito relativo all’avvio della cosiddetta Procedura d’infrazione UE. Vediamo di seguito di che cosa si tratta, quali sono le cause e i motivi della sua attivazione. Se ti interessa saperne di più sulla distinzione tra Regolamento e Direttiva UE, clicca qui. Procedura d’infrazione ...

LETTERA UE/ Procedura d'infrazione - un incubo che può durare anche 4-5 anni : Se la Commissione attuale proporrà l'apertura della Procedura e il Consiglio non si opporrà, toccherà poi alla nuova Commissione gestire le fasi successive

DOPO LE EUROPEE/ Il bivio di Salvini : addio a M5s o Procedura di infrazione : DOPO le elezioni EUROPEE le chance che l'esperienza di Governo prosegua si sono ridotte. Salvini non ha alternativa al voto anticipato

Matteo Salvini - dopo il trionfo alle Europee arriva la minaccia della Commissione Ue : Procedura di infrazione : La famigerata "letterina". La aveva evocata Matteo Salvini nella conferenza stampa di questa mattina, in cui ha commentato il trionfo della Lega alle Elezioni Europee. "Io non ho voglia di sfidare nessuno, vogliamo costruire un’Europa fondata sui diritti e il lavoro e il primo. Non sto a impiccarmi

Rom - la Regione Lazio di Zingaretti rischia la Procedura d'infrazione dall'Ue : discrimina i rom : La Regione Lazio guidata dal segretario del Pd Nicola Zingaretti rischia la procedura d'infrazione da parte della Commissione europea per aver discriminato i rom. Come annunciato in aula regionale dall'assessore regionale al Bilancio, Alessandra Sartore, la Commissione Ue ha chiesto alla Regione Laz

Case popolari - Ue : “I rom nel Lazio sono discriminati”. Bruxelles apre una Procedura di pre-infrazione : L’Unione europea ha aperto una procedura di pre-infrazione nei confronti della Regione Lazio riguardo all’assegnazione delle Case popolari alle persone di etnia rom. Ad annunciarlo è stato l’assessore al Bilancio, Alessandra Sartore, nella sua reLazione informativa in Consiglio regionale affermando che per la Ue “le popoLazioni rom sarebbero discriminate”. Sartore ha anche aggiunto che da Bruxelles sono state richieste ...