Premio GreenCare 2019 alla preside che sfida spacciatori ed illegalità a Caivano

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Una dirigente scolastica che per restituire decoro alle aree verdi dell’istituto che dirigeedva sicuramente premiata. E infatti Eugenia Carfora,dell’Istituto Superiore Tecnico professionale ‘Morano’ di, all’interno del Parco Verde, vince, quest’anno, il. Eugenia Carfora La motivazione è chiara, come spiega Benedetta de Falco,nte dell’Associazione: “La Dirigente rappresenta un grande esempio di come la cura del verde possa affermare e sottolineare i valori di legalità anche in un luogo come la piazza di spaccio del Parco Verde, dove affaccia il Morano”. Non solo ripristino delle aree verdi. Laè anche riuscita a liberare l’uscita di sicurezza della scuola. Era ostruita dvegetazione e resa inaccessibile persino da scooter ...

