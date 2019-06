Polaroid | trama | cast e curiosità del film al cinema

termometropolitico

(Di mercoledì 5 giugno 2019)delalè undel 2017, diretto da Lars Klevberg, in uscita il 6 giugno 2019 nelle sale italiane. La pellicola prende ispirazione dal cortometraggio di Klevberg, con cui ha trionfato al Los Angeles Horror ShortFestival. Al suo internoriprende elementi di classici di genere quali The Ring e Final Destination. I produttori del fim sono la Vertigo Entertainment, Eldorados e Dimension, mentre la distribuzione è stata affidata a Notorius Pictures.Sarah e la sua amica Linda ritrovano nell’attico di casa una scatola contenente una vecchia. Nel momento in cui Sarah rimane sola, succede qualcosa che inizia a spaventarla: rumori improvvisi dalla macchina fotografica, scricchiolii, visioni raccapriccianti e la presenza di un’ombra misteriosa. Tempo ...