Pokémon Spada e Pokémon Scudo | ecco tutti i Pokémon mostrati durante il Nintendo Direct

Pokémon Spada e Pokémon Scudo : annunciata la data di uscita e pubblicato un nuovo gameplay trailer : Nella giornata di oggi era in programma il Nintendo Direct interamente dedicato agli attesi Pokémon Spada e Pokémon Scudo per Nintendo Switch che, come in molti speravano, ha svelato la data di uscita dei giochi.Pokémon Spada e Pokémon Scudo, che impegneranno gli Allenatori nella Regione di Galar, arriveranno il prossimo 15 novembre su Nintendo Switch.Nel corso del Nintendo Direct, inoltre, è stato pubblicato anche un nuovo gameplay trailer che ...

Alle 14 : 30 seguiamo in diretta il Pokémon Direct : novità in arrivo per Pokémon Scudo e Pokémon Spada : Questo pomeriggio potrebbe rivelarsi estremamente interessante per tutti i fan dei Pokémon dato che ci sarà spazio per un Pokémon Direct assolutamente da non perdere. Molto probabilmente i protagonisti assoluti saranno Pokémon Spada e Pokémon Scudo con la speranza che vengano rivelati nuovi dettagli di questa esclusiva Switch oltre che, ovviamente, la data di uscita ufficiale. Questi due nuovi progetti, infatti, sono ancora avvolti da diversi ...

Pokémon Spada e Scudo - un leak potrebbe aver svelato tutti e 133 i Pokémon : Ci sono alcuni rumor potenzialmente interessanti per quanto riguarda Pokémon Spada e Scudo, il nuovo titolo in arrivo su Nintendo Switch.Da qualche ora gira in rete un'immagine che riporterebbe tutti i Pokémon presenti nel Pokédex del gioco, oltre ad una ventina di evoluzioni dedicate a Pokémon già presenti nelle generazioni precedenti. Come segnalato da Nintendo Soup, il Dex ha in totale 133 voci partendo da Meltan fino ad arrivare con la nuova ...

Nuove informazioni su Pokémon Spada e Scudo in arrivo la prossima settimana attraverso un Pokémon Direct : attraverso un comunicato stampa Nintendo annuncia un Pokémon Direct programmato per la settimana prossima.La casa di Kyoto ha deciso di programmare un appuntamento dedicato a Pokémon Spada e Scudo, i prossimi due titoli che saranno disponibili esclusivamente per Nintendo Switch a partire da quest'anno. L'appuntamento a cui non dovranno mancare i fan del franchise è programmato per il 5 giugno alle ore 15. Il Direct durerà all'incirca 15 minuti e ...

Uscita di Pokémon Spada e Scudo a dicembre su Nintendo Switch? Tutti gli indizi al 7 maggio : "Mamma" Nintendo non ha mai ufficializzato il giorno di Uscita di Pokémon Spada e Scudo. Per buona pace di Tutti i fan di Pikachu e dei suoi coloratissimi amici. Si tratta, come i più attenti tra voi già sapranno, dei due nuovi giochi di ruolo del franchise, realizzati dai ragazzi di Game Freak e indirizzati esclusivamente agli schermi dei nostri Nintendo Switch. Dopo lo spin-off Let's Go, i Pokémon sono quindi pronti a tornare sulla console ...

Pokémon Spada e Scudo hanno una data di uscita? : I tantissimi fan dei Pokémon sparsi per tutto il mondo sono ovviamente in attesa di informazioni ufficiali riguardanti Pokémon Spada e Scudo, i due nuovi capitoli che lanceranno l'ottava generazione dei mostriciattoli tanto amati da giovani e meno giovani.Come riportato da GameRant, un leak non svelerebbe solo le possibili date di lancio del gioco ma anche l'intera campagna promozionale che partirà con una serie di reveal ed eventi molto ...