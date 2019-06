Playoff Serie C | la Triestina si avvicina alla promozione | 2-2 sul campo del Pisa

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona ad un passo dalla prima finale della propria storia - Venezia per pareggiare la serie : Si potrebbe conoscere già questa sera il nome dell’avversaria di Sassari nella finale per il titolo di campione italiano della serie A 2018-2019 di Basket maschile. Venezia e Cremona si affronteranno infatti nella quarta sfida della semifinale, in una partita nella quale alla formazione lombarda basterà un successo per scrivere la parola fine sulla serie e raggiungere un traguardo inedito per la propria storia. Il pubblico Veneziano proverà ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona sbanca Venezia al supplementare e si porta in vantaggio 2-1 nella serie : Successo pesantissimo quello conquistato questa sera da Cremona sul campo di Venezia nel terzo atto della semifinale scudetto della serie A 2018-2019 di Basket maschile. Al termine di un incontro ruvido e molto combattuto, con le difese grandi protagoniste, la formazione allenata da Meo Sacchetti si è imposta con il punteggio di 75-77 dopo un tempo supplementare. L’equilibrio ha caratterizzato l’incontro sin dalle prime battute: gli ...

Playoff Serie A Basket – Cremona trionfa in Gara-3 dopo un tempo supplementare : Venezia ko : Cremona si porta in vantaggio nella Serie: Venezia ko in Gara-3 di semifinale Playoff dopo un tempo supplementare Che spettacolo la Gara-3 di semifinale Playoff di Serie A di Basket: se la Serie tra Sassari e Olimpia Milano è terminata dopo sole tre gare e ha visto la squadra sarda staccare il pass per la finalissima, la sfida tra Venezia e Cremona sembra essere più equilibrata. Gara-3 è terminata 73-75 per Cremona, dopo un tempo ...

Date Playoff Serie C - ecco quando si giocheranno le due finali : Dopo le gare di ritorno delle semifinali playoff di ieri, sono state da poco decise le Date delle due finali degli spareggi di Serie C, che decreteranno le squadre che andranno a fare compagnia a Pordenone, Virtus Entella e Juve Stabia nel campionato cadetto. Per ciò che riguarda le partite di andata, mercoledì 5 giugno alle ore 20.30 si giocherà Pisa-Triestina mentre Piacenza-Trapani è stata messa in calendario sabato 8 giugno, con ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Venezia ospita Cremona in una gara-3 che può essere decisiva : Se da una parte c’è una Dinamo Sassari già in finale dopo il 3-0 all’Olimpia Milano, dall’altra parte tra Venezia e Cremona c’è ancora una Serie che è molto lontana dal vedere la propria fine. Si riparte dall’1-1 dopo le prime due sfide e da un equilibrio che sembra veramente difficile da spezzare. La gara-3 di questa sera può davvero essere lo spartiacque di quest semifinale, anche perchè sicuramente una delle due ...

Playoff Basket Serie A – Tracollo dell’Olimpia Milano - Sassari cala il tris e vola in finale : impresa di Pozzecco : La formazione sarda vince anche Gara-3 contro l’Olimpia Milano, staccando il pass per la finale scudetto che giocherà contro la vincente della Serie tra Cremona e Venezia La Dinamo Sassari è in finale scudetto, è questo il verdetto dopo Gara-3 della semifinale contro l’Olimpia Milano, battuta anche al PalaSerradimigni dopo una partita infinita, conclusasi 108-96 dopo un tempo supplementare. LaPresse/Marco Fele Si tratta del ...

