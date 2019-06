Playoff Basket Serie A – Cremona fallisce il match point | Venezia vince Gara-4 e pareggia

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona ad un passo dalla prima finale della propria storia - Venezia per pareggiare la serie : Si potrebbe conoscere già questa sera il nome dell’avversaria di Sassari nella finale per il titolo di campione italiano della serie A 2018-2019 di Basket maschile. Venezia e Cremona si affronteranno infatti nella quarta sfida della semifinale, in una partita nella quale alla formazione lombarda basterà un successo per scrivere la parola fine sulla serie e raggiungere un traguardo inedito per la propria storia. Il pubblico Veneziano proverà ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona sbanca Venezia al supplementare e si porta in vantaggio 2-1 nella serie : Successo pesantissimo quello conquistato questa sera da Cremona sul campo di Venezia nel terzo atto della semifinale scudetto della serie A 2018-2019 di Basket maschile. Al termine di un incontro ruvido e molto combattuto, con le difese grandi protagoniste, la formazione allenata da Meo Sacchetti si è imposta con il punteggio di 75-77 dopo un tempo supplementare. L’equilibrio ha caratterizzato l’incontro sin dalle prime battute: gli ...

Playoff Serie A Basket – Cremona trionfa in Gara-3 dopo un tempo supplementare : Venezia ko : Cremona si porta in vantaggio nella Serie: Venezia ko in Gara-3 di semifinale Playoff dopo un tempo supplementare Che spettacolo la Gara-3 di semifinale Playoff di Serie A di Basket: se la Serie tra Sassari e Olimpia Milano è terminata dopo sole tre gare e ha visto la squadra sarda staccare il pass per la finalissima, la sfida tra Venezia e Cremona sembra essere più equilibrata. Gara-3 è terminata 73-75 per Cremona, dopo un tempo ...

Playoff Basket - Sassari e Pozzecco sono invincibili : 22 successi consecutivi e finale scudetto. Il fallimento di Milano è totale : Gianmarco Pozzecco non aveva mai allenato in una partita di Playoff scudetto prima del 18 maggio. Simone Pianigiani non aveva mai perso una serie lungo la strada che porta allo scudetto, in Italia come in Israele. Si potrebbe iniziare da qui per spiegare il miracolo sportivo che la Dinamo Sassari allenata dalla Mosca Atomica sta compiendo ormai mesi e il fallimento dell’Olimpia Milano, pure quello iniziato da mesi o forse addirittura da ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Venezia ospita Cremona in una gara-3 che può essere decisiva : Se da una parte c’è una Dinamo Sassari già in finale dopo il 3-0 all’Olimpia Milano, dall’altra parte tra Venezia e Cremona c’è ancora una Serie che è molto lontana dal vedere la propria fine. Si riparte dall’1-1 dopo le prime due sfide e da un equilibrio che sembra veramente difficile da spezzare. La gara-3 di questa sera può davvero essere lo spartiacque di quest semifinale, anche perchè sicuramente una delle due ...

Playoff Basket Serie A – Tracollo dell’Olimpia Milano - Sassari cala il tris e vola in finale : impresa di Pozzecco : La formazione sarda vince anche Gara-3 contro l’Olimpia Milano, staccando il pass per la finale scudetto che giocherà contro la vincente della Serie tra Cremona e Venezia La Dinamo Sassari è in finale scudetto, è questo il verdetto dopo Gara-3 della semifinale contro l’Olimpia Milano, battuta anche al PalaSerradimigni dopo una partita infinita, conclusasi 108-96 dopo un tempo supplementare. LaPresse/Marco Fele Si tratta del ...

Playoff Basket - Sassari batte pure l’unica certezza di Milano (James). Cremona scopre di saper difendere : 1-1 con Venezia : Sassari ora conosce un altro modo di vincere. Il 21esimo diverso, il più folle di tutti. I singoli di Milano l’hanno bombardata, aggredita, messa in un angolo. E la squadra di Pozzecco ha vinto comunque, ai supplementari e dopo la tripla del pareggio a 9 secondi dalla sirena, rendendo reale quello che pareva impossibile fino a qualche settimana fa: dopo gara2 di semifinale dei Playoff scudetto i campioni d’Italia sono sotto 2-0. In Sardegna ci ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Sassari ad un successo dalla finale - a Milano serve l’impresa in trasferta per continuare a sperare : Appuntamento imperdibile in programma questa sera con un nuovo capitolo della entusiasmante sfida tra Sassari e Milano, semifinale dei Playoff della Serie A 2018-2019 di Basket maschile. Le prime due partite hanno regalato uno spettacolo sensazionale e la formazione allenata da Gianmarco Pozzecco è riuscita ad espugnare il Forum di Assago in entrambe le occasioni dimostrando una condizione fisica e mentale prossima alla perfezione e proseguendo ...

Sassari-Milano - Gara-3 Semifinale Playoff Basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Sfida fondamentale in programma questa sera tra Sassari e Milano nella Semifinale dei Playoff della Serie A 2018-2019 di basket maschile. La formazione allenata da Gianmarco Pozzecco ha realizzato una vera e propria impresa espugnando per due volte consecutive il Forum di Assago e portandosi sul 2-0 nella serie. Gli uomini di Simone Pianigiani avranno quindi bisogno di una rimonta sensazionale per raggiungere la finale e giocarsi fino in fondo ...

Basket - Semifinali Playoff Serie A 2019 : in gara-2 Cremona batte Venezia per 78-74 e si riporta in parità nella serie : In un’emozionante gara-2 al PalaRadi la Vanoli Cremona pareggia i conti nella serie di semifinale dei Playoff con la Umana Reyer Venezia battendola per 78-74, ora la sfida si trasferisce al PalaTaliercio di Mestre per gara-3 e gara-4. Cremona parte fortissimo con un parziale iniziale di 10-2 ma Venezia torna sotto portandosi addirittura in vantaggio, l’equilibrio regna sovrano con la Vanoli che alla fine dei primi dieci minuti è avanti 22-20. i ...

Playoff Serie A Basket – Cremona riacciuffa Venezia in Gara-2 - ristabilita la parità nella serie : La formazione di Sacchetti si impone con il punteggio di 78-74 in Gara-2 di semifinale scudetto, lunedì Gara-3 a Venezia Tutto da rifare per l’Umana Reyer Venezia, la formazione veneta infatti perde Gara-2 di semifinale scudetto e permette alla Vanoli Cremona di ristabilire la parità della serie. La formazione di coach Sacchetti si impone con il punteggio di 78-74, riuscendo a ribaltare il risultato con un ottimo ultimo quarto, ...

LIVE Cremona-Venezia basket - Gara-2 Semifinale Playoff in DIRETTA : 78-74 - la Vanoli pareggia i conti sull’1-1 nella serie! : Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale di Gara-2 delle semifinali dei Playoff tra la Vanoli Cremona e l’Umana Reyer Venezia! Si gioca al PalaRadi di Cremona come in gara-1 nella quale però i padroni di casa di Meo Sacchetti, vincitori dell’ultima Coppa Italia, hanno perso per 87-80 al cospetto dei ragazzi di coach Walter De Raffaele che si sono imposti soprattutto ai 22 punti in 25 minuti di Mitchell Watt, il ...

LIVE Cremona-Venezia basket - Gara-2 Semifinale Playoff in DIRETTA : 60-62 alla fine del terzo quarto : Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale di Gara-2 delle semifinali dei Playoff tra la Vanoli Cremona e l’Umana Reyer Venezia! Si gioca al PalaRadi di Cremona come in gara-1 nella quale però i padroni di casa di Meo Sacchetti, vincitori dell’ultima Coppa Italia, hanno perso per 87-80 al cospetto dei ragazzi di coach Walter De Raffaele che si sono imposti soprattutto ai 22 punti in 25 minuti di Mitchell Watt, il ...