Pesca illegale | lotta all’inquinamento | operazioni di ricerca e soccorso | le FOTO

Pesca illegale - non riportata e non regolamentata : il Direttore Generale della FAO plaude al trattato internazionale : Il Direttore Generale della FAO José Graziano da Silva si è felicitato con gli oltre 100 paesi impegnati a combattere la Pesca illegale e non sostenibile, e ha definito “un raggiungimento fantastico” la rapida adozione dell’Accordo sulle Misure dello Stato di Approdo (PSMA) per prevenire, dissuadere ed eliminare la Pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). Il PSMA è un trattato promosso dalla FAO ed entrato in ...