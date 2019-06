Perché la politica non vuole risolvere il problema dei social network

Cannabis light - Perché in Italia i giudici sono costretti a fare politica : (Foto Giordan Ambrico/Lapresse) È vero: in Italia i giudici supremi o costituzionali fanno politica. Ma non nel senso berlusconiano o salviniano dell’espressione, frutto della propaganda e dell’avvelenamento dell’equilibrio fra poteri dello Stato alimentato per anni. Piuttosto, sotto l’aspetto della funzione suppletiva rispetto alle lacune che il legislatore, governo ma soprattutto parlamento, dissemina nella realtà quotidiana. Normando ...

Perché la politica francese è drogata di serie tv : Parigi. Nei pochi momenti di pausa, tra una riforma da preparare e un discorso pubblico da affinare, non si parla d’altro che di GoT nell'entourage di Emmanuel Macron. E cioè di “Game of Thrones”, la grande saga fantasy creata da David Benioff e D.B. Weiss, che nelle ultime sei settimane ha fatto sv

Legge in classe il Diario di Anna Frank - la preside sospende la maestra Perché “fa politica” : Sospesa dal servizio e dallo stipendio per due giorni perché accusata di plagiare i suoi alunni di terza elementare «affrontando tematiche politiche». Succede a un’insegnante di Scordia, grosso centro agricolo della provincia di Catania, dove la madre di un alunno ha denunciato alla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo «Salvo Basso» l’ins...

L’erba legale si potrà vendere? Lo decideranno i giudici - non la politica. Vi spieghiamo il Perché : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini sbotta e minaccia. Ma a decidere sul destino della canapa legale non sarà la politica: sarà una sentenza della Corte di Cassazione. La data è il 30 maggio. I fiori “light” - cioè con una bassa percentuale di Thc - si possono vendere anche per essere fumati oppure no? A norma di legge, la risposta è “nì”. Così...

George Clooney : "La politica? Non fa per me. Non voglio entrarci - Perché penso di avere altri talenti" : “La politica? Non fa per me. Non voglio entrarci, perché penso di avere altri talenti. Non devo raggiungere compromessi nella mia carriera ed è questo che mi piace di più”. Con poche parole, la super star americana George Clooney, arrivato oggi a Roma con un volo privato assieme alla moglie Amal, chiude definitivamente ogni rumor nato, da più di un anno, su una sua eventuale candidatura alle prossime ...

Perché la politica spagnola è la bella copia di quella italiana : ... e hanno sostanzialmente condiviso i pilastri delle riforme che hanno rimesso in moto l'economia spagnola. Tra il 2009 e il 2019, la spesa pubblica è scesa dal 45,8 al 41,3 per cento del pil, dopo ...

Potere giudiziario - politica - giornalisti. Perché il rapporto Mueller ci riguarda : New York. Il punto centrale del rapporto Mueller reso pubblico giovedì (soltanto in parte Perché un po’ più del dodici per cento è ancora segreto) è che il procuratore speciale prende atto del fatto che non può essere lui a incriminare il presidente americano. E’ dai tempi di Nixon che l’ufficio leg

Grande Fratello - Barbara D'Urso e la rivoluzione politica nel reality : Perché ha scelto la figlia di Rutelli : Barbara D' Urso ha diverse qualità piuttosto impressionanti. Tipo la capacità sovraumana di reggere oltre 12 ore di diretta. O di sorridere sempre, e soprattutto sempre dall' angolazione giusta. O di sapersi prendere in giro, ironizzando per prima sulle sue eccentricità. Tuttavia quello che davvero