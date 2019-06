Pediatria | l’indagine | “Per il 31% dei bimbi oltre 3 ore davanti al pc e alla tv”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Il 23% dei ragazzini italiani dedica meno di mezz’ora al giorno all’attività sportiva o motoria in genere, mentre ne servirebbe almeno un’ora. E’ forte, in, la tendenzasedentarietà, conil 31,6% degli intervistati che passa più di 3 ore al giornoai videogiochi otelevisione. E questa percentuale, circa un terzo, presenta un Bmi (indice di massa corporea) maggiore rispetto agli altri intervistati. E’ quanto emerge da uno studio dell’Osservatorio nutrizionale Grana Padano, che ha valutato gli stili di vita e le abitudini alimentari di 500 ragazzi tra i 6 e i 17 anni. Un’attività motoria regolare – ricordano gli esperti dell’Osservatorio in una nota – è fondamentale per la prevenzione dell’obesità e del sovrappeso di bambini e adolescenti. L’attività fisica risulta infatti importante quanto l’alimentazione nel ...

Agenzia_Dire : L’80% degli adolescenti sperimenta un disagio emotivo, ma l’84% di questi poi non chiede aiuto. Questi alcuni dei… -