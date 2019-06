Partinico | a giudizio il gioielliere che sparò ai rapinatori dentro casa

direttasicilia

(Di mercoledì 5 giugno 2019)– Il giudice per le indagini preliminari ha deciso che ilcheaiche irrupperosua, seminando il panico, dovrà essere processato. L’anziano, 87 anni, ritiene di aver sparato per legittima difesa contro quella banda diche aveva appena assaltato con violenza la sua abitazione, malmenando e minacciando anche la moglie, la figlia ed il genero, con l’obiettivo di svaligiare poi la sua gioielleria. Il bandito che rimase ferito ad un polso da un colpo di pistola e che lo ha denunciato, sostiene invece che quel giorno sarebbe stato lui ad aver rischiato di morire, reclamando anche centomila euro di danni. Il gup Walter Turturici ieri pomeriggio ha creduto al secondo, Mariano Parisi, già condannato per quel colpo e attualmente in carcere, e ha disposto il rinvio aper tentato omicidio di Francesco Cucchiara, noto ...

