Parte il «Chiara Ferragni World Tour»

Palmeri sui nuovi allenatori scelti dalle squadre italiane : “Dichiarazione di guerra da Parte dell’Inter - sul Milan…” : Il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato di calciomercato su Radio Tmw. Le sue parole sulle scelte dei club per le proprie panchine : Conte ufficiale all’Inter: “Dichiarazione di guerra da parte dell’Inter, anche a livello economico visto lo stipendio di Conte. Non credo però verrà fatto un mercato così stellare. Anzi, credo sia arrivato per far migliorare la rosa attuale. Magari faranno Barella e Dzeko, che mi sembra ...

Chiara Ferragni va alla Nasa. E il web Parte all'attacco : "Spediscono anche te sulla luna?" : Ogni movimento di Chiara Ferragni finisce nel mirino del web: l'ultima occasione che l'internauti hanno colto per fare ironia sulla influencer è stata la sua partenza alla volta della Nasa in America. ...

Grande Fratello 16 - Gianmarco Onestini sulla dichiarazione di Ivana Icardi : "Non ho percepito un reale interesse da Parte sua" : Gianmarco Onestini commenta in confessionale le parole che Ivana Icardi gli ha rivolto nell'ultima puntata in diretta del Grande Fratello 16, il reality di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso. La cognata di Wanda Nara ha interrotto la relazione col compagno Luis Galesio perché tormentata dai dubbi sui sentimenti che nutre per l'inquilino di Cinecittà, con cui ha convissuto per circa tre settimane.Se Ivana si è spinta fino a lasciare il ...

Dichiarazione dei redditi - precompilata 2019 ai blocchi di Partenza con la nuova tornata di detrazioni e deduzioni : Dieci novità per la Dichiarazione dei redditi 2019. Si va dalle deduzioni a favore delle Onlus a quelle per il trasporto pubblico fino alle detrazioni dei contributi associativi alle società di mutuo soccorso. Tutte misure che allungano ancora l’elenco di 636 voci di deduzioni, esenzioni, detrazioni e regimi speciali che costano alle casse pubbliche oltre 75 miliardi l’anno. Nel dettaglio, per la stagione dichiarativa, appena ...