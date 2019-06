Parità di genere | nessun Paese al mondo raggiunge la sufficienza | l’Italia al

Toscana - nei documenti arriva la Parità di genere : la Regione vara le linee guida per l’uso di un linguaggio non sessista : No ai “cittadini” e sì alla “cittadinanza”, i “dipendenti” saranno sostituiti dal “personale” e gli “insegnanti” dal “corpo docente”. Insomma, via tutte quelle parole di cui non esiste il femminile e che saranno sostituite da un sostantivo neutro. Le nuove linee guida della Regione Toscana sono chiare: da ora in poi saranno abolite le parole considerate “maschiliste” nei documenti istituzionali come gli ordini di servizio, i decreti del ...