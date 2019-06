Pamela Prati inchiodata da Chi di Alfonso Signorini | la sconcertante menzogna su suo padre

MARK CALTAGIRONE/ Marisa Laurito sul caso Pamela Prati : 'Anch'io finsi di sposarmi' : MARK CALTAGIRONE è diventato il personaggio dell'anno: il presunto fidanzato di Pamela Prati a Live - Non è la d'Urso? Il commento di Marisa Laurito sulla vicenda

SEBASTIAN CALTAGIRONE/ Donna Pamela 'Prati ha finto di essere da sempre sua madre' : SEBASTIAN CALTAGIRONE, nuove rivelazioni di Pamela Perriciolo sul finto figlio in affido dell'inesistente Mark CALTAGIRONE e di Pamela Prati.

Pamela PRATI/ Fingeva di essere in casa con Mark Caltagirone? Perricciolo 'scioccata' : PAMELA PRATI nell'occhio del ciclone. L'ex agente PAMELA Perricciolo ha vuotato il sacco: showgirl Fingeva di essere con Mark Caltagirone?

Pamela Prati - Pamela Perricciolo mostra le chat : inquietante - cos'era arrivata a inventarsi la showgirl : Un altro colpo tragico per Pamela Prati. Si parla ancora della sua finta relazione con Mark Caltagirone, il suo promesso sposo immaginario. Ne parla una delle due agenti della showgirl sarda, Pamela Perricciolo, che intervistata da fanpage.it mostra delle chat private piuttosto inquietanti. In quell

Caso Pamela Prati - nuove accuse a distanza fra Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo : C'erano una volta due amiche nonché socie, ora amiche e socie non lo sono più. Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo fino a poco tempo fa unite nel lavoro, oggi le due si lanciano accuse l'una contro l'altra.Ormai aperto (anzi, rotto) il vaso di pandora sull'inesistenza di Mark Caltagirone, la proprietaria dell'Aicos Management e la sua socia non perdono tempo per portare alla luce particolari che rendono ancora più intricata una situazione ...

Pamela Prati - l'ex Max Bertolani : "Anche quando stava con me rilasciò un'intervista per dire che ci eravamo sposati" : Max Bertolani, ex-compagno di Pamela Prati, è recentemente riapparso in televisione per fornire la propria testimonianza sulla bufera mediatica che ha travolto la donna. Dopo aver parlato a Live - Non è la d'Urso e a Storie Italiane, lo sportivo è stato raggiunto nelle scorse ore anche dai microfoni di Radio Cusano Campus per parlare della relazione che ha avuto con la stella del Bagaglino a cavallo tra gli anni '90 e 2000: Io e Pamela Prati ...

Marisa Laurito - rimpianto per Domenica In e matrimonio finto ma non come Pamela Prati : Marisa Laurito ha parlato del caso Pamela Prati e confessa che da ragazza anche lei si è sposata per finta. L’attrice ha infatti rivelato al magazine Oggi un episodio della sua vita che ricorda in qualche modo la vicenda delle finte nozze tra Marco Caltagirone e la showgirl sarda: Onestamente della vicenda di Pamela Prati non ci ho capito niente. Però devo anche dire che non ho interesse al privato di Pamela Prati. Una volta, da ragazza, ...

Patrizia De Blanck contro Pamela Prati/ 'È un'ottima attrice - non è una vittima' : Patrizia De Blanck attacca Pamela Prati in un'intervista a Nuovo: 'la conosco bene, è un'ottima attrice e di certo non è una vittima'.

Pamela Prati - Eliana Michelazzo contro Pamela Perricciolo : «Oltre che parli sei pure una ladra!» : Un tempo grandi amiche, dopo il caso del mancato matrimonio di Pamela Prati tra le ex agenti della showgirl, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, non corre buon sangue. Eliana nella notte infatti...

Pamela Prati viene sbugiardata dalla Perricciolo con la finta chat : 'Mark sta riposando' : Il caso del finto matrimonio di Pamela Prati continua a tenere banco. La showgirl sostiene di essere stata plagiata dalle sue due ex agenti. Intervistata a Verissimo ha ammesso di aver creduto per davvero nell'esistenza di tale Mark Caltagirone e che, sebbene non lo avesse mai conosciuto, sperava che si presentasse il giorno del matrimonio ma così non è stato. In queste ore, però, è arrivata anche la versione dei fatti di Pamela Perricciolo che ...

Pamela Prati - la verità di Pamela Perricciolo : "Abbiamo fatto questa cavolata in tre usando profili falsi" : Il caso sul matrimonio di Pamela Prati potrebbe essere arrivato a una svolta. È l'agente Pamela Perricciolo - in un'intervista rilasciata a Fanpage.it - a rivelare dettagli clamorosi con tanto di chat allegate, in cui conversa con Eliana Michelazzo. "Avevo detto a Pamela Prati che c'era un uomo che

Pamela Perricciolo - intervista fiume sul Prati-gate : divulgate le chat : Pamela Perricciolo, intervista fiume sul caso Pamela Prati. divulgate le chat private, emergono tanti tasselli finora mancanti: il bambino fatto passare per Sebastian Caltagirone, il retroscena sull’ospitata di Eliana Michelazzo da Barbara d’Urso, chi gestiva i profili fake e l’uomo con cui la Prati inizialmente parlava Il caso che ha coinvolto Pamela Prati e le […] L'articolo Pamela Perricciolo, intervista fiume sul ...

Live – Non è la D’Urso Marco Carta e l’ex agente di Pamela Prati animeranno la serata del 5 giugno : Live – Non è la D’Urso da Barbara D’Urso in prima serata su Canale 5 Marco Carta racconta la sua veritàProtagonista di meme, battute, giochi, scherzi sui social dopo il caso di cronaca che l’ha visto protagonista, Marco Carta approda a Live – Non è la D’Urso mercoledì 5 giugno per raccontare la sua verità. Per chi non lo sapesse il cantante ex di Amici di Maria De Filippi, nei giorni scorsi è stato accusato ...

Nel 1999 uscendo da un allenamento ho iniziato a ricevere messaggi con auguri, felicitazioni e complimenti. Non capivo ma una volta arrivato a casa vedo sul ...