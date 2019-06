Pamela Perricciolo a Live Braccio di ferro per la diretta!

Caso Pamela Prati - nuove accuse a distanza fra Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo : C'erano una volta due amiche nonché socie, ora amiche e socie non lo sono più. Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo fino a poco tempo fa unite nel lavoro, oggi le due si lanciano accuse l'una contro l'altra.Ormai aperto (anzi, rotto) il vaso di pandora sull'inesistenza di Mark Caltagirone, la proprietaria dell'Aicos Management e la sua socia non perdono tempo per portare alla luce particolari che rendono ancora più intricata una situazione ...

Intervista di Pamela Perricciolo a Fanpage : ‘Ha sbagliato chi ci ha invitato nei salotti’ : Pamela Perricciolo ha deciso di fornire ulteriori dettagli sul caso Mark Caltagirone attraverso un’Intervista a Fanpage. La Perricciolo senza troppi giri di parole ha smontato il castello di carta, costruito dalle tre. Donna Pamela ha ribadito l’inesistenza di Mark Caltagirone. Stando al racconto dell’ex agente della Prati, all’inizio c’era un uomo interessato alla soubrette. Verso la fine di marzo la stessa showgirl ha rivelato alla sua agente ...

Pamela Prati - Eliana Michelazzo contro Pamela Perricciolo : «Oltre che parli sei pure una ladra!» : Un tempo grandi amiche, dopo il caso del mancato matrimonio di Pamela Prati tra le ex agenti della showgirl, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, non corre buon sangue. Eliana nella notte infatti...

Pamela Perricciolo smaschera Eliana e pubblica le chat : 'Tutelati - domani porto i soldi' : Il caso del finto matrimonio di Pamela Prati continua ad essere uno degli argomenti più discussi di queste settimane, in grado di tenere banco sul web e sui giornali. Dopo che Pamela Prati ed Eliana Michelazzo hanno confessato pubblicamente che la vicenda di Mark Caltagirone in realtà non è altro che un fake, in queste ore ha parlato anche l'altra agente Pamela Perricciolo, la quale fino a questo momento aveva concesso soltanto una breve ...

Pamela Prati viene sbugiardata dalla Perricciolo con la finta chat : 'Mark sta riposando' : Il caso del finto matrimonio di Pamela Prati continua a tenere banco. La showgirl sostiene di essere stata plagiata dalle sue due ex agenti. Intervistata a Verissimo ha ammesso di aver creduto per davvero nell'esistenza di tale Mark Caltagirone e che, sebbene non lo avesse mai conosciuto, sperava che si presentasse il giorno del matrimonio ma così non è stato. In queste ore, però, è arrivata anche la versione dei fatti di Pamela Perricciolo che ...

Pamela Perricciolo sbugiarda Eliana e pubblica tutte le loro chat private : Finisce a stracci in faccia l’amicizia tra Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Le due ex manager di Pamela Prati, coinvolte pesantemente nello scandalo Mark Caltagirone, si sfoga di notte su Instagram contro “l’altra” Pamela, da cui secondo Dagospia era unita da un rapporto sentimentale più profondo di un’amicizia, lavando i panni sporchi in pubblico: “Oltre che parli sei pure ladra e sai quanto ho pianto ...

Pamela Prati - la verità di Pamela Perricciolo : "Abbiamo fatto questa cavolata in tre usando profili falsi" : Il caso sul matrimonio di Pamela Prati potrebbe essere arrivato a una svolta. È l'agente Pamela Perricciolo - in un'intervista rilasciata a Fanpage.it - a rivelare dettagli clamorosi con tanto di chat allegate, in cui conversa con Eliana Michelazzo. "Avevo detto a Pamela Prati che c'era un uomo che

Pamela Perricciolo - intervista fiume sul Prati-gate : divulgate le chat : Pamela Perricciolo, intervista fiume sul caso Pamela Prati. divulgate le chat private, emergono tanti tasselli finora mancanti: il bambino fatto passare per Sebastian Caltagirone, il retroscena sull’ospitata di Eliana Michelazzo da Barbara d’Urso, chi gestiva i profili fake e l’uomo con cui la Prati inizialmente parlava Il caso che ha coinvolto Pamela Prati e le […] L'articolo Pamela Perricciolo, intervista fiume sul ...

Pamela Perricciolo : “La colpa è nostra al 50%. Il resto è di chi ci ha invitato in tv : se non avessimo fatto audience ci avrebbero denunciato per truffa” : FQ Magazine Caso Prati, l’ex fidanzato di Pamela: “Inventò ai giornali che ci eravamo sposati”. E intanto arrivano denunce “Pamela Prati ha sempre saputo che non ci sarebbe stato questo matrimonio”. Parole di Pamela Perricciolo che si confessa nella lunga (e attesa) intervista rilasciata a Fanpage.it (per la quale, specifica ...

Pamela Perricciolo : “La colpa è nostra al 50%. Il resto è di chi ci ha invitato in tv : se non avessimo fatto audience di avrebbero denunciato per truffa” : FQ Magazine Caso Prati, l’ex fidanzato di Pamela: “Inventò ai giornali che ci eravamo sposati”. E intanto arrivano denunce “Pamela Prati ha sempre saputo che non ci sarebbe stato questo matrimonio”. Parole di Pamela Perricciolo che si confessa nella lunga (e attesa) intervista rilasciata a Fanpage.it (per la quale, specifica ...

Marco Carta ospite a Live-Non è la D'Urso. Presenti alla puntata anche Pamela Perricciolo e Simone Coppi : Dopo lo scandalo che l'ha travolto, Marco Carta sarà ospite a Live-Non è la D'Urso. Il cantante finito nel mirino dei media per aver presumibilmente rubato dalla Rinascente di Milano delle magliette, avrà modo di spiegare la sua posizione mercoledì 5 giugno, proprio su Canale 5. Il vincitore di Sanr

Pamela Prati - Eliana Michelazzo contro Pamela Perricciolo : «Oltre che parli sei pure una ladra!» : Un tempo grandi amiche, dopo il caso del mancato matrimonio di Pamela Prati tra le ex agenti della showgirl, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, non corre buon sangue. Eliana nella notte infatti...

Live - Non è la D'Urso - anticipazioni : ospiti Pamela Perricciolo e Marco Carta : ospiti della dodicesima puntata Marco Carta, che parlerà del furto alla Rinascente, e Pamela Perricciolo, in studio per replicare alle accuse di Eliana Michelazzo.

Marco Carta e Pamela Perricciolo a Live – Non è la D’Urso : Marco Carta Due ospiti molto attesi domani a Live – Non è la D’Urso. Dopo la confessione di Pamela Prati ed Eliana Michelazzo sul giallo di Mark Caltagirone, il cerchio si chiude con la verità di Pamela Perricciolo. L’ex agente di Pamela Prati racconterà, per la prima volta in studio, la sua versione dei fatti e replicherà alle accuse. Pamela, tra le altre cose, aveva svelato che Eliana sarebbe stata ingaggiata dal Grande Fratello ...