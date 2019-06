Pallanuoto | Super Final World League 2019 | il Setterosa supera anche l’Olanda! 8-7 per le

Pallanuoto femminile - Super Final World League 2019 : Olanda-Italia vale già il primato nel Girone A : Appena il tempo di rompere il ghiaccio ed è già partita quasi decisiva nella Super Final di World League di Pallanuoto femminile: l’Italia di Fabio Conti sfiderà oggi l’Olanda nel match che molto probabilmente varrà la vittoria del Girone A e soprattutto la possibilità di affrontare la fase ad eliminazione diretta nella parte di tabellone opposta a quella degli USA. L’Olanda è un’avversaria davvero molto conosciuta per le ...

Pallanuoto femminile - Super Final World League 2019 : Australia-Italia 9-11. Il Setterosa vince all’esordio a Budapest! : L’Italia soffre ma alla fine esce dall’acqua con i primi tre punti di queste Super Final di World League di Pallanuoto femminile: il Setterosa di Fabio Conti Supera l’Australia per 11-9 nella gara d’esordio della competizione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia aggancia in vetta al Girone A l’Olanda, vittoriosa con la Cina, mentre nell’altro raggruppamento gli USA Superano ...

Pallanuoto – Superfinal World League : oggi la sfida tra Australia e Italia : Pallanuoto: l’Italia affronta oggi l’Australia per la Superfinal World League La Super Final femminile della World League, 4-9 giugno 2019, Budapest, deciderà la prima squadra che accederà alle dieci qualificate per le Olimpiadi di Tokio. La Duna Arena, splendido teatro dei mondiali di Budapest 2017, sarà il palcoscenico per otto tra le migliori squadre mondiali. Le azzurre, vicecampionesse olimpiche e mai vincitrici del ...

Pallanuoto femminile - Super Final World League 2019 : il Setterosa a caccia del pass per Tokyo 2020 : Primo appuntamento fondamentale della stagione per la Pallanuoto femminile a livello internazionale. Va in scena, infatti, dal 4 al 9 giugno in quel di Budapest la Super Final di World League 2019. In palio per la vincitrice oltre al trofeo c’è anche un obiettivo molto più importante: il primo pass assegnato per quanto riguarda le Olimpiadi di Tokyo 2020. Otto le squadre al via della manifestazione, divise in due gironi che saranno utili ...

Pallanuoto femminile - Super Final World League 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Tempo di primo pass olimpico per la Pallanuoto femminile, che inizia la strada verso Tokyo 2020 con la squadra vincitrice della Super Final della World League di Pallanuoto femminile che staccherà il biglietto per i Giochi: dal 4 al 9 giugno a Budapest otto Nazionali si daranno battaglia per conquistare il sogno olimpico. Il Setterosa del CT Fabio Conti è stato inserito nel Girone A con Olanda, Australia e Cina. Tutti gli incontri saranno ...

Pallanuoto femminile - Super Final World League 2019 : il calendario ufficiale. Tutti gli incontri dell’Italia : Si avvicina la Super Final della World League di Pallanuoto femminile: dal 4 al 9 giugno a Budapest otto Nazionali si daranno battaglia per staccare il primo pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, riservato alla vincitrice della manifestazione. L’Italia è nel Girone A con Olanda, Australia e Cina, mentre gli Stati Uniti, grandi favoriti della vigilia, saranno inseriti nel Girone B con Russia, Canada ed Ungheria. Di seguito la composizione ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : Italia-Spagna 7-9. Il Settebello non andrà alla Super Final di World League : Il Settebello non andrà alla Super Final di World League: questo è il verdetto maturato a Zagabria, nella Finale per il terzo posto dell’Europa Cup di Pallanuoto, dove l’Italia esce sconfitta per 7-9 per mano della Spagna. Sarebbe stato importante vincere, dato che a Belgrado a giugno verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nel primo quarto parte bene l’Italia con la rete di Aicardi, ma la Spagna ...

LIVE Italia-Spagna Pallanuoto - Finale 3° posto Europa Cup 2019 in DIRETTA : il Settebello si gioca l’accesso alla Super Final di World League contro gli iberici : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Spagna, valida per la Finale per il 3° posto della Final Eight dell’Europa Cup maschile, che si concluderà a Zagabria, in Croazia, oggi, domenica 7 aprile: alle ore 18.30 il Settebello sfiderà gli iberici per un posto sul podio e non solo. Oltre alle Finaliste, Ungheria e Croazia, infatti, anche la terza classificata si qualificherà alla Super Final di World League, ...