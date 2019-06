Pallanuoto | Final Eight Champions League 2019 | Pro Recco-Hannover | un quarto di finale

oasport

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Domani scatterà ladelladi: adandranno in scena i quarti die e la Pro, assoluta dominatrice del Girone A nella fase eliminatoria, incontrerà nel primo turno ad eliminazione diretta proprio i padroni di casa tedeschi della Waspo. I liguri non sono certamente spaventati dall’affrontare la squadra padrona di casa, dato che nella prima fase hanno vinto tutte le partire, dunque espugnando per ben sette volte il fortino avversario. Inoltre i tedeschi hanno guadagnato, in casa con l’Olympiacos, un solo punto con le tre squadre qualificate dal Girone B, rimanendo a secco con Jug e Sport Management. La formazione tedesca ha totalizzato appena dodici punti, dei quali dieci in casa (due vittorie con le due formazioni terminate alle loro spalle) e appena due in trasferta. La Proinvece ha vinto quattordici ...

