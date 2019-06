Pallanuoto | Champions League 2019 | l’AN Brescia sfida nei quarti i campioni in carica

oasport

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Siamo alla vigilia per la Final Eight didimaschile, in programma per questa edizione in terra tedesca, precisamente ad Hannover. Domani l’appuntamento con idi finale: al via ben tre squadre italiane. Pro Recco che partirà sicuramente con i favori del pronostico, ANe Sport Management proveranno a sorprendere. I lombardi se la vedranno alle alle 20.30, con diretta tv su Sky Sport Arena, contro iindell’Olympiacos Pireo. Lo scorso anno i greci riuscirono a sorprendere tutti in quel di Genova e quest’anno proveranno a ripetersi. Nella rosa guidata da Thodoris Vlachos (allenatore della Grecia) presenti tantissime delle stelle della nazionale ellenica: da Giannīs Fountoulīs a Konstantinos Genidounias, passando anche per Konstantinos Mourikis e Manolis Mylonakis. Ci sono anche tre croati di qualità: Andro Bušlje, Paulo ...

sarcobelli : La Champions di pallanuoto con tre italiane a Hannover: Rudic chiede al Recco l’ultimo spicchio di perfezione - varesenews : Pagina di storia per il Banco Bpm: via alle Final Eight di Champions League - sportface2016 : #Pallanuoto | #FinalEight di #ChampionsLeague: la programmazione di tutte le partite -