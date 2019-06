ilpost

(Di mercoledì 5 giugno 2019)in uncompiuto mercoledì in undinei pressi della città di El-Arish, nel nord delladel Sinai, in Egitto. L’agenzia di stampa Middle East News Agency (MENA) ha scritto in un post

RSInews : Otto soldati egiziani uccisi - ilpost : Otto soldati sono stati uccisi in un attacco a un posto di blocco nella penisola del Sinai, in Egitto -