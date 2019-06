Occasionissima Samsung Galaxy S10 | quasi a metà prezzo con Vodafone

optimaitalia

(Di mercoledì 5 giugno 2019) La caccia aiS10, S10 Plus e S10e non finisce mai, specie se è vostro interesse accaparrarvelo a rate, magari anche senza contributo iniziale, come nel caso della proposta commerciale di, riservata ad alcuni clienti appositamente selezionati dall'ufficio marketing del gestore. Come riportato da 'mondomobileweb.it', sta circolando un SMS che allerta gli utenti di questa possibilità: l'offerta sarà disponibile fino al 16 giugno, fino ad esaurimento scorte (vista la bontà della proposta è facile immaginare le unità possano finire in fretta, quindi vi consigliamo di recarvi, ad SMS ricevuto, presso iStore dove ipotizzate ci sia meno affluenza, perché magari un po' decentrati o fuori dalle zone di passaggio).Potrete comprare ilS10 con questa soluzione diin 30 rate da 15.99 euro al mese, senza anticipo iniziale, per un totale di ...

OptiMagazine : Occasionissima #SamsungGalaxyS10, quasi a metà prezzo con #Vodafone -