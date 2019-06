Obiettivi di Sviluppo Sostenibile | solo 10 anni per raggiungerli | meno di 2 giovani su 10

meteoweb.eu

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Poco più di 10ci separano dal 2030, data fissata dall’ONU per raggiungere i 17diche ci aiuteranno a promuovere il benessere umano e a proteggere l’ambiente. Ma legenerazioni quanto sono consapevoli dell’urgenza di dar vita a un cambiamento reale per raggiungere questi? Poco, molto poco.il 17% degli under 27 sa cosa siano gli SDGs e per 6 su 10 aci dovranno pensare le generazioni future. Se si parla di “sostenibilità” si scopre poi che è un concetto familiare al 40% degli intervistati, ma pochi conoscono il nesso che la collega alla produzione di cibo.1 su 3, tra chi conosce la sostenibilità, pensa che il benessere del Pianeta dipenda anche da cosa mettiamo nel piatto. Un peccato se si pensa che in realtà proprio la produzione agricola è responsabile del 24% delle emissioni di gas serra. In questo ...

AdiToscana : RT @ISPRA_Press: Giornata mondiale dell'#ambiente, uno degli obiettivi: lo sviluppo sostenibile nelle città. @ISPRA_Press a #Torino, siglat… - ISPRA_Press : Giornata mondiale dell'#ambiente, uno degli obiettivi: lo sviluppo sostenibile nelle città. @ISPRA_Press a #Torino,… -