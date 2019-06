Non sono d' accordo con l' eutanasia per chi come Noa ha un disagio psichico

Francesco Monte e Giulia Salemi si sono lasciati : ‘Un forte dolore che Non ti fa parlare’ : Anche le belle storie finiscono: Francesco Monte e Giulia Salemi si sono lasciati dopo sei mesi circa di relazione, iniziati più o meno sotto gli occhi di tutti all’interno della casa del Grande fratello VIP. Tramontato il sogno della vita insieme a Milano – i due pare cercassero casa per convivere – insieme con tutto il loro rapporto, come ha scritto lei stessa via Instagram: “Le lacrime scivolano sul viso…. senti un ...

Salemi e Monte si sono detti addio e lei si sfoga : 'La mia fiaba Non ha avuto lieto fine' : E' arrivata come un fulmine a ciel sereno la fine dell'amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Ad annunciarlo è stata proprio la bella persiana che ha pubblicato un lungo messaggio con parole sofferte su Instagram. Uno sfogo davvero inaspettato, che è stato accolto con tristezza dai fan. Nonostante ciò, sono stati in tanti a mandare un commento di solidarietà alla Salemi, tra cui l'amica ed ex gieffina Martina Hamdy, che ha sempre dimostrato ...

Non mi sono pisciato addosso - seguo la moda : Se dovessimo stilare una classifica delle comunità più alienate dal paese reale, i suggerimenti si sprecherebbero. I terrapiattisti, i residenti in area C, Michela Murgia (la sua intelligenza occupa più sedie), i respiriani, ce n’è per tutti i gusti. Ma se proprio dovessimo scegliere il primo classificato, penso tutti concorderemmo nel citare il mondo della moda. Al pari degli Uomini rossi o degli indigeni di Myanmar, essi vivono in un ...

Non è durata neanche questa! Francesco Monte e Giulia Salemi si sono lasciati : Giulia Salemi ha rotto il silenzio chiesto da Francesco Monte e ha annunciato che la loro storia d'amore è giunta al capolinea con un messaggio straziante. È arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della fine della relazione tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Ad annunciarlo è stata proprio lei con un messaggio straziante sui social.-- L’amore tra i due giovani ragazzi era nato sotto le telecamere del Grande Fratello VIP: ...

Gabriel Garko nudo in copertina/ Foto : 'sono fidanzato - ma Non convivo' : Gabriel Garko si mette a nudo in un'intervista rilasciata ai microfoni di Chi: 'sono fidanzato da un po' di tempo, ma non convivo'.

Conti pubblici - il commissario Oettinger : “Se numeri sono confermati Non potremo sottrarci a procedura di infrazione” : “Se i numeri verranno confermati, non potremo sottrarci alla procedura d’infrazione“. A dichiararlo è stato il commissario europeo al Bilancio, Günther Oettinger, parlando all’emittente televisiva tedesca N-tv nel giorno in cui la Commissione approverà le raccomandazioni Paese e il rapporto sul debito italiano, proponendo con ogni probabilità al Consiglio l’avvio della procedura per debito eccessivo. Lo scorso anno invece di ...

L’antitrumpismo è un lusso che gli inglesi Non possono più permettersi : Roma. Il leader del Labour, Jeremy Corbyn, ha trascorso la giornata di oggi nel suo habitat naturale: al centro della piazza, col megafono in mano, a guidare la rivolta anti-trumpiana nelle strade di Londra. Mentre la premier Theresa May incontrava il presidente americano a Downing Street, il capo d

Toninelli un fiume in piena contro Salvini - il ministro 5 stelle Non si tiene più : “Mi sono stancato!” : Danilo Toninelli non si tiene più e attacca duramente il ministro Salvini: “Mi sono stancato delle sue retoriche” “L’emendamento presentato dalla Lega sullo sblocca cantieri (che sospende per due anni il codice degli appalti ndr) è una stupidaggine, non sta in piedi giuridicamente ed è stato bocciato da tutti, Anac, associazioni di imprese e fa … Continue reading Toninelli un fiume in piena contro Salvini, il ...

The Voice of Italy 2019 - Diablo a Blogo : "Non sono uno da talent ma mi sono ricreduto" : Diablo è il cantante scelto da Morgan per la finale di The Voice of Italy 2019. Dopo le Blind Auditions, il cantautore ha portato avanti nelle Battles e Knockout il giovane artista, assicurandogli un posto nella puntata conclusiva di questa edizione del talent show. Questa sera, lo scontro con gli altri tre finalisti, Carmen (del team di Gigi d'Alessio), Brenda (rappresentante per la squadra di Gué Pequeno) e Miriam (guidata da Elettra ...

Enrico Lucci a Blogo : "Non sono pentito di aver lasciato Le Iene per la Rai - ma ad un certo punto mi sono chiesto 'chi me l'ha fatto fare'" (VIDEO) : "La chiusura di Nemo mi è dispiaciuta, è stata parte della mia vita per due anni, mi ci ero affezionato. C'è stata una serie di incertezze, non sapevo dove sarei andato a sbattere la capoccia. Mi ha salvato, come sempre, la mia visione di insieme della vita. Se c'è incertezza da una parte, mi rivolgo ad un'altra, passando ugualmente splendide giornate. Cose tip fare colazione per tre ore, leggere il giornale, passeggiare, fare la mia vita ...

"Sono fedele al rap. I nuovi arrivati? Spesso Non sanno di cosa 'rappano'" - : Paolo Giordano L'artista pubblica il brano «Tijuana» e si prepara a un tour «Io a Sanremo? Non ci penso neanche» Se lui dice che «questo non è un brano usa e getta» c'è da credergli. Nel marasma di aspiranti tormentoni che arrivano tra maggio e giugno, Emis Killa pubblica Tijuana che riempirà il repack del disco Supereroe in uscita il 21 giugno. «Tijuana è una ragazza, non la famosa città, anche se questa è comunque una canzone ...

I bus Non sono sicuri - tutti ai box : lunedì di caos nel Salernitano : Otto autobus per tutto il servizio di trasporto pubblico locale effettuato ogni giorno da Busitalia Campania in provincia di Salerno. È una serrata praticamente totale quella iniziata ieri...

Giuseppe Conte giura imparzialità : "Non sono mica iscritto al Movimento". E alla conferenza non si sbilancia : Giuseppe Conte non si sbilancia, ancora una volta. E a chi, in conferenza stampa, gli ha chiesto cosa ne sarà della Tav - quel cavillo che mette zizzania tra Lega e Cinque Stelle - il premier risponde: "Il progetto fa parte del contratto di governo. È quello il nostro obiettivo. Ho già iniziato a pa

Ellen DeGeneres : “Sono stata molestata dal mio patrigno. Mia madre Non mi ha creduto ed è rimasta con lui 18 anni” : “Il mio patrigno mi ha detto che mia madre era fuori città perché le era stato trovato un nodulo al seno, e che quindi lui doveva toccare anche il mio seno. Così l’ha fatto. Poi l’ha fatto un’altra volta. Poi l’ha fatto ancora, e ancora”. Così Ellen DeGeneres, attrice e doppiatrice americana, ha rivelato gli abusi sessuali subiti dal terzo marito della madre quando era ancora un’adolescente, durante un’intervista al David ...