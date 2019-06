Non hai niente | vai a casa E il Bimbo muore di meningite

Stai esagerando - Non hai niente! Ma il piccolo Oliver muore di meningite : Avrebbero respinto le paure di una madre secondo cui suo figlio aveva la meningite poche ore prima della morte del bambino. Ora due medici e due infermieri sono nei guai. Georgie Hall, 38 anni, afferma che il paramedico Graham Scott ha accusato il figlio Oliver, di sei anni, di aver cercato di "esagerare" la sua malattia e, in tal senso, di aver “finto di inciampare”, chiedendo alla donna se avesse "cercato su Google" i sintomi. Scott avrebbe ...

“Si può sapere cos’hai?” e altre 8 cose da Non dire mai a vostro figlio. È una psicologa clinica a spiegarci i danni che queste frasi provocano ai nostri bambini : Ci sono frasi che non dovremmo mai e poi mai usare con i nostri figli. Ma a volte più che frasi sono parole: alcune che pesano di più di quel che pensiamo. Facciamo errori anche in buona fede, per carità, ma pur sempre errori. A metterci in guardia è Natacha Deery, psicologa clinica, specializzata nelle problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza. In “Tutte le frasi da non dire mai” (Red!) l’esperta spiega come con un piccolo stratagemma si ...

Antonio Conte all'Inter - la Curva Nord avverte : "Non siamo la Juventus - Non scordiamo cosa hai fatto" : No, la Curva Nord non gradisce granché l'arrivo sulla panchina dell'Inter di Antonio Conte, bandiera della Juventus, storica rivale dei nerazzurri. Il saluto al nuovo allenatore arriva con un comunicato che è tutto, tranne che pacifico. Gli ultras prendono atto della decisione del club e avvisano Co

Dal "Si può sapere cos'hai?" Al "Ma Non preoccuparti". Le 8 frasi da Non dire mai più a un figlio : Una frase buttata lì, di getto. Una risposta data in fretta, un commento apparentemente innocuo ad un muso lungo. Spesso senza neanche accorgercene compiamo piccoli errori quotidiani di comunicazione con i nostri figli. Usiamo parole che pesano di più di quel che pensiamo. Facciamo errori anche in buona fede, per carità, ma pur sempre errori. A metterci in guardia è Natacha Deery, psicologa clinica, ...

La lettera di Leo a papà Cecchetto : "Non smetti mai di stupirmi.Non hai perso" : Claudio Cecchetto non ce l’ha fatta a diventare sindaco e a consolarlo ci pensa il figlio Leonardo. Il famoso talent scout è stato battuto a Misano Adriatico, nel Riminese, per circa 400 voti dal candidato di centrosinistra.“Ciao papà”, scrive via social il figlio, “In questi mesi ho visto l’amore, l’impegno, le idee e la tua voglia di mettercela tutta. Ho avuto un’ennesima dimostrazione ...

Perché Justin e Hailey Bieber Non hanno ancora fissato una data per il matrimonio in grande : Ma le nozze bis sono ancora sul tavolo

Uomini e Donne - Tina Cipollari umilia Gemma Galgani : "Non hai una vita". La reazione è tragica : Guerra continua tra Gemma Galgani e Tina Cipollari a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Le due infatti si sono attaccate reciprocamente anche in un'intervista concessa a Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, nel numero in edicola dal 29 maggio. Le due,

Non hai mai visto il principe William tanto scatenato come in questo video : Cosa fa fare la passione... calcistica

Justin Bieber ha così tanti soprannomi per Hailey Baldwin che Non riuscirai a stargli dietro : Ecco quali

Luisa Ranieri : «Invecchiare? Non ci trovo niente di male - vuol dire che hai vissuto» : La moglie del commissario più amato dagli italiani, Montalbano, ovvero Luca Zingaretti, l’attrice napoletana che tiene alto lo scettro del fascino naturale made in sud, la mamma di due bambine, si racconta a Vanity, tra acrobazie per far quadrare esigenze di famiglia, lavoro e cura di sé e un approccio sereno alla ruga che spunta

GF 16 : Michael contro Francesca : 'Hai problemi? Vai fuori e Non rompere' : Continuano i colpi di scena e i litigi all'interno della casa più spiata d'Italia. Il concorrente Michael Terlizzi non sopporta più Francesca De Andrè per via del suo atteggiamento troppo repulsivo nei suoi confronti. Anche quando Michael ha provato a ristabilire i rapporti con la De Andrè, la ragazza ha continuato comunque a trattarlo male, dicendogli frasi molto offensive e senza alcun valido motivo. il gieffrino durante quest'edizione del ...

LEONARDO - BIMBO MASSACRATO A NOVARA/ La Nonna "Gesù perché hai voluto il mio angelo?" : LEONARDO, BIMBO MASSACRATO a NOVARA dai genitori, la nonna scrive un post su Facebook rivolgendosi al Signore: "perché il mio angelo?"

Michael Terlizzi contro Francesca : "Hai problemi? Vai fuori e Non rompere" : Grande Fratello news, Michael Terlizzi attacca Francesca De Andrè Michael Terlizzi è arrivato al limite. Non sopporta più Francesca De Andrè! Anche quando si impegna a ricucire un rapporto con lei, la ragazza lo tratta in malo modo, sputandogli addosso frasi al veleno. Michael ha sempre dimostrato tutta la sua gentilezza, ma non è più

Bimbo morto a Novara - la Nonna sui social : “Dio - perché hai voluto il mio angelo? Se esisti resuscitalo” : Indignati, sconvolti e scioccati: i novaresi non si capacitano di quanto accaduto al piccolo Leonardo Russo, il Bimbo di soli 20 mesi massacrato di botte. Novara è in lutto: la madre e il suo nuovo compagno sono stati arrestati per omicidio volontario pluriaggravato, e intanto è stato proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali, che saranno celebrati martedì, in Duomo, dal vescovo, monsignor Giulio Franco Brambilla. “Sei e sarai ...