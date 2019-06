Non abbiamo mai saputo chi fosse il manifestante di piazza Tienanmen

Whirlpool - assemblea a Napoli : «Forza Di Maio! Non abbiamo vinto ma siamo in campo» : «Sarà una lotta lunga, abbiamo di fronte un gigante cattivo che pensa che i problemi si possano risolvere comprando la gente. L'azienda proverà a dividerci, è...

Di Maio ai vertici Whirlpool : “Non voglio prese in giro. Non posso permettere che ci diciate ‘abbiamo scherzato'” : “Servono risposte, lo Stato non si fa prendere in giro”. Il messaggio del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, dopo l’incontro al Mise coi vertici italiani della multinazionale Whirlpool, era uscito dal vertice in modo chiaro. Ciò che però sta circolando in queste ore è l’intervento del ministro allo Sviluppo economico seduto al tavolo coi rappresentanti dell’azienda e coi delegati sindacali. “Di prese ...

Nuovo allenatore Juventus – Paratici prende tempo : “Non c’è fretta - abbiamo le idee chiare” : Paratici non si sbilancia sul Nuovo allenatore della Juventus: le parole del ds bianconero “C’è un range di allenatori che stiamo valutando. abbiamo le idee chiare e stiamo lavorando. Non c’è un tempo limite, un po’ di tempo ci vuole, poi si saprà il Nuovo allenatore“. Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, fa ‘melina’ sul nome del Nuovo tecnico che sostituirà Massimiliano Allegri ...

Luisa Corna si sposa : “Ancora Non abbiamo deciso - forse il prossimo anno” : Luisa Corna si sposa: la cantante aggiorna Eleonora Daniele Il 2019 è un anno pieno zeppo di matrimoni vip. abbiamo visto convolare a nozze tanti personaggi dello spettacolo italiano da Lorella Boccia, fino ad arrivare a Clarissa Marchese di Uomini e Donne per citarne alcune tra le ultime che hanno detto il fatidico sì. Il […] L'articolo Luisa Corna si sposa: “Ancora non abbiamo deciso, forse il prossimo anno” proviene da ...

Salvini replica a Conte : Non abbiamo tempo da perdere : Matteo Salvini c’è. La Lega “non ha mai smesso di lavorare, evitando di rispondere a polemiche e anche insulti”. “Gli

Matteo Salvini risponde subito a Giuseppe Conte : "La Lega c'è - andiamo avanti - Non abbiamo tempo da perdere" : È Matteo Salvini il primo a rispondere, in tempo reale, a Giuseppe Conte. Alle 19.10, via Twitter, il leader della Lega annuncia secco: "Noi siamo pronti, vogliamo andare avanti e non abbiamo tempo da perdere, la Lega c'è". Dall'altra parte della maggioranza, tutto tace dalle parti di Luigi Di Maio.

La Nonna della piccola Noemi : "Sta meglio - le abbiamo detto che è caduta" : La bimba farà un percorso psicologico per superare il trauma. Al nonno avrebbe detto che non vuole più tornare in piazza...

Napoli - la prima domenica senza lavoro degli operai Whirlpool : «Non abbiamo più niente : «Non sappiamo cosa mangeremo oggi e cosa faremo domani, sappiamo solo che siamo distrutti e ancora non riusciamo a credere a quanto sta accadendo». Sono queste le parole con cui i...

Liverpool - Klopp : “Non è stata una bella partita ma dovevamo vincere e lo abbiamo fatto” : Le dichiarazioni di Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta contro il Tottenham, valsa la sesta Champions League ai Reds: “abbiamo giocato lottando, tutte e due sognavamo questa coppa. Non è stata la partita più bella del mondo ma dovevamo vincere. dovevamo soltanto fare questo, e i ragazzi l’hanno fatto”. “E’ stata una stagione fantastica e intensa, ...

Tale e Quale Show con concorrenti Non famosi? Conti confessa : “L’abbiamo pensato” : Tale e Quale Show, ci sarà un’edizione con concorrenti non famosi? Avete mai pensato a una versione di Tale e Quale Show con concorrenti non famosi? Un’edizione Nip, insomma. Forse qualcuno di voi sì e ci ha pensato anche uno degli analisti di Tv Talk, che ha rivolto la domanda direttamente a Carlo Conti. Il […] L'articolo Tale e Quale Show con concorrenti non famosi? Conti confessa: “L’abbiamo pensato” ...

Sulla Certosa di Trisulti revocata a BanNon abbiamo vinto - ma mancano risposte : C’era una volta, in una fredda giornata di dicembre, una piccola comunità, fra i rigogliosi colli ciociari, che aveva deciso di manifestare contro gli uomini ricchissimi e potenti della destra mondiale, capitanati da Steve Bannon e il cardinale Burke, che avevano sottratto loro uno dei luoghi simbolo del territorio, la Certosa di Trisulti. Nessuno aveva dato credito a un gruppo di qualche centinaio di “camminatori” ...

La video-denuncia di Sea Watch : “Una persona è annegata. Abbiamo chiesto aiuto ma Non ha risposto nessuno” : “Abbiamo dato l’allarme più volte. Abbiamo chiesto aiuto, ma non ha risposto nessuno. Alla fine la persona è annegata. Ma non è possibile sapere in quanti siano morti, realmente, nel Mediterraneo”. La denuncia, accompagnata da un video, arriva dalla ong Sea Watch, il cui aereo riprende le fasi drammatiche in cui un gommone, partito dalla Libia e con 80 migranti a bordo, inizia a imbarcare acqua coi tubolari rotti. Un uomo, a un ...

Torino - operai sul tetto del grattacielo per protesta : “Abbiamo lavorato - ma Non siamo stati pagati” : Sono saliti intorno alle otto sulla Torre littoria, in pieno centro a Torino, dove hanno lavorato per mesi senza esser stati pagati. Arrivati all’ottavo piano hanno esposto due striscioni chiedendo i soldi arretrati. Così 13 operai edili della Eco Building hanno cercato di attirare l’attenzione su di loro e ci sono riusciti. Dopo ore a quell’altezza, passate a volte a bordo del cornicione, sono scesi alle 14.30 per andare verso la prefettura ...

Volley femminile - Nations League 2019. Chirichella e Sylla : “Una buona Italia - Nonostante il ko. Abbiamo bisogno di tempo” : Niente festa al PalaZoppas di Conegliano, l’Italia ha perso al tie-break contro gli USA nell’incontro valido per la Nations League 2019 di Volley femminile. Le azzurre sono volate sul 2-1 ma poi si sono fatte rimontare e sono incappate così nella prima sconfitta stagionale. Un risultato che lascia l’amaro in bocca perché la nostra Nazionale, priva di Paola Egonu out per febbre, poteva davvero fare il colpaccio contro le ...