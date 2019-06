Noa Pothoven | la 17enne a cui l’Olanda ha negato l’eutanasia Ecco cosa prevede la legge

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Un caso che sta scuotendo la stampa internazionale, ma che non si profila né come eutanasia né come suicidio assistito. Noa, laolandese che ha scelto di non mangiare e non bere più per mettere fine alle sue sofferenze, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, è stata assistita nelle ultime ore da un’equipe medica per non soffrire. La ragazza – che soffriva di depressione, anoressia e stress post-traumatico a causa di violenze subite da bambina – aveva contattato nel 2017 la clinica End of Life a l’Aia, la quale le aveval’eutanasia perché il suo caso non aveva i requisiti legali per dare il via libera alla procedura. “Pensano che io sia troppo giovane per morire – aveva detto al giornale de Gelderlander -. Pensano che dovrei portare a termine il percorso di recupero dal trauma e aspettare che il mio cervello si ...

ilpost : Una ragazza olandese si è lasciata morire dopo aver subìto anni di violenze, e dopo che la sua richiesta per un sui… - giannigipi : La storia della morte della diciassettenne olandese Noa Pothoven - lucasofri : A strascico, siti di news di mezzo mondo stanno scrivendo che la ragazza olandese è stata 'legally euthanized' malg… -