Noa Pothoven a 17 anni sceglie l’eutanasia a seguito delle sofferenze psichiche

(Di mercoledì 5 giugno 2019) “Non cercate di convincermi che sto sbagliando, questa è la mia decisione ed è definitiva”. Così Noaa soli 17il suicidio assistito in casa e da l’ultimo addio su Instagram. Dopo aver sofferto perdopo lo stupro che aveva subito da bambina ha richiesto l’eutanasia, pratica prevista nei Paesi Bassi, e che le era stata respinta vista la sua giovane età e i problemi legati alla sfera psicologica. Così è deceduta domenica pomeriggio nella sua casa ad Arnhem, con l’assistenza medica di una clinica specializzata, come ha poi annunciato sua sorella. Una forte depressione aveva spinto Noa a richiedere la dolce morte proprio perchè non riusciva più a vivere dopo aver subito gli stupri che l’avevano portata ad avere uno stress post-traumatico e a soffrire di anoressia. Nella sua autobiografia dal titolo “Winnen of leren” ...

