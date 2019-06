huffingtonpost

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Noa, 17 anni. A seguito di una violenza sessuale, e al trauma collegato, decide di abbandonare la vita. Ci prova prima attraverso richieste formali, poi rinunciando ad acqua e cibo.Di fronte a tanta sofferenza e a una decisione che l’ha portata alla morte, servirebbe un. Eppure così non è stato. La politica ha preso la sua storia, l’ha riverniciata a proprio piacimento - con la complicità della mancata verifica delle fonti da parte dei giornali cheoggi smentiscono - e l’ha utilizzata contro la richiesta, ormai sempre più pressante in tutto l’Occidente, di legalizzazione dell’eutanasia.Se di questo si è parlato e se questo hanno titolato i giornali e i tg, accostando il nome di Noa alla sua “morte attraverso l’eutanasia in Olanda”, è bene andare a ricostruire ciò che ...

HuffPostItalia : No alle strumentalizzazioni politiche, Noa merita solo rispettoso silenzio - ChristinaSorbel : RT @HuffPostItalia: No alle strumentalizzazioni politiche, Noa merita solo rispettoso silenzio - ClaudioZavatti1 : RT @HuffPostItalia: No alle strumentalizzazioni politiche, Noa merita solo rispettoso silenzio -