Neonata di 3 mesi muore in casa a Roma | accertamenti del medico legale

ilmessaggero

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Unadi treè stata trovata morta in. L'allarme è scattato questa mattina in via Muzio Scevola, a. A chiamare i soccorsi sono stati i genitori...

fattoquotidiano : Roma, neonata di 3 mesi trovata morta in casa. Allarme lanciato dai genitori - LuigiAssecasa : RT @fattoquotidiano: Roma, neonata di 3 mesi trovata morta in casa. Allarme lanciato dai genitori - repubblica : Roma, neonata di tre mesi morta in casa: indagini in corso -