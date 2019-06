Nel decreto crescita scivolo di 7 anni e pensione anticipata a carico di grandi aziende

Cosa c’è Nel decreto Sblocca cantieri : Sul decreto Sblocca cantieri sarebbe stato superato lo stallo nel governo. La Lega chiedeva lo stop di due anni al Codice degli appalti. Nel nuovo testo ci sarebbe la sospensione di alcune parti del codice e la modifica di altre, tenendo conto dei lavori delle commissioni parlamentari. Domani il testo sarà discusso in Senato.Continua a leggere

A24 - Nel decreto Sblocca cantieri anche il Commissario per traforo Gran Sasso : L'Aquila - Tra gli emendamenti dei relatori allo Sblocca cantieri in arrivo in Aula al Senato c'è il Commissario per il Gran Sasso. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli a margine di una riunione di maggioranza al Senato sullo Sblocca cantieri. "Molto importante l'emendamento Gran Sasso: struttura commissariale definita, insieme al presidente della Regione Abruzzo Marsilio. Vanno ...

Scuola - novità sul sostegno Nel decreto inclusione : ecco le parole del sottosegretario al Miur - Giuliano : Il sottosegretario al Miur, Salvatore Giuliano (Movimento 5 Stelle) ha commentato le novità che verranno introdotte al sostegno in seguito all’approvazione del Consiglio dei Ministri della modifica al Decreto legislativo 66/2017. Giuliano, sottolineando come le nostre scuole rappresentino già un modello nel mondo in fatto di inclusione scolastica, ha ribadito l’intenzione di promuovere un modello partecipativo che coinvolga ...

"Decreto famiglia dopo il voto" Di Maio mette Salvini Nell'angolo : Scacco matto di Luigi Di Maio a Matteo Salvini. Intervenendo alla presentazione della FASE2 del governo con tutti i ministri pentastellati il capo politico del Movimento 5 Stelle ha affermato: "Il decreto famiglia per me è un'emergenza ma non è da approvare prima del voto... Segui su affaritaliani.it

Cosa c’è Nel decreto sicurezza bis di Matteo Salvini : Il decreto sicurezza bis, voluto fortemente dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, contiene una nuova stretta sui migranti e su chi soccorre persone in mare. A partire dalla norma con cui si introducono multe da 10mila a 50mila euro per chi soccorre migranti, sbarcando poi sulle coste italiane. Inoltre, “in caso di reiterazione o quando gli stranieri sbarcati siano più di 100”, si può arrivare anche alla confisca della nave. Una stretta ...

Aeroporto Salerno - firmato il decreto : «ToniNelli punta sulla Campania» : «Con la firma odierna del decreto interministeriale sull'Aeroporto di Salerno-Pontecagnano, si conferma l'attenzione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli,...

Nel governo si litica anche su aiuti a famiglie - Lega frena su decreto : E' scontro nel governo sugli aiuti alle famiglie. Oggi pomeriggio alle 16 si terrà un pre consiglio dei ministri per esaminare la bozza di decreto che il vicepremier M5s Luigi Di Maio intende portare nella riunione di lunedì e che già ieri è stato oggetto di modifiche per accogliere le critiche del ministro per la Famiglia, il leghista Lorenzo Fontana. La nuova bozza sposta il fondo ad hoc per aiutare le famiglie con figli, alimentato con le ...

Decreto sicurezza bis : fondi per i rimpatri e multe a navi Ong | Scontro Salvini-ToniNelli : La Lega vuole portare il pacchetto sicurezza nel prossimo Consiglio dei ministri previsto per lunedì. E proprio sui tempi del provvedimento, si accende una nuova tensione tra Salvini e Toninelli, che teme di avere, con il Decreto, meno poteri.

Botta e risposta - ToniNelli fa arrabbiare Salvini per il Decreto Sicurezza : Tensione per il Decreto Sicurezza Bis, questa volta è il turno di Danilo Toninelli far “arrabbiare” Matteo Salvini Continua lo scontro fra alleati di governo. Dopo le tensioni di ieri sullo spread e l’ultimatum del sottosegretario Giancarlo Giorgetti (“Se la litigiosità resta così, dopo il 26 maggio non si va avanti”), oggi è il dl … Continue reading Botta e risposta, Toninelli fa arrabbiare Salvini per il ...

Decreto sicurezza bis - ToniNelli : “Dopo le Europee”. Ma c’è odg Nella convocazione del pre consiglio ministri. Salvini : “Pronto” : Si apre un nuovo caso nel governo sul Decreto sicurezza bis. Il provvedimento che non piace ai 5 stelle e su cui invece il leader del Carroccio Matteo Salvini intende puntare alla vigilia delle elezioni Europee, compare all’ordine del giorno del preconsiglio dei ministri in programma il 16 maggio. Oggi era stato il ministro M5s alle Infrastrutture Danilo Toninelli a escludere che il testo sarebbe stato affrontato prima del 26 maggio. Ma le ...

Nel decreto crescita arriva il bonus famiglia : bonus bebé più ampio e sconti su latte e pannolini : bonus bebè che passa da 80 a 110 euro al mese per un anno per i nuovi nati e detrazione al 19% delle spese per i prodotti della prima infanzia, dal latte ai pannolini, fino a un tetto di 1.800 euro. Sono le norme leghiste proposte negli emendamenti presentati al decreto crescita dal ministro Fontana che utilizzano per le coperture i risparmi del reddito di cittadinanza (51 milioni nel 2019, 315 milioni nel 2020 e 300 milioni nel 2021 per ...

Bonus bebè potenziato e sconti per latte e pannolini : emendamento del governo Nel decreto Crescita : Il ministro Fontana sposa la linea del vicepremier Di Maio e chiede che nel disegno di legge per la Crescita ci siano anche incentivi per chi fa figli

Decreto sicurezza bis - i punti che dividono il governo : dalle Ong punite a ToniNelli limitato : Tensioni interne alla maggioranza non solo sugli articoli che riguardano l'immigrazione: nel mirino anche le sanzioni contro chi aggredisce le forze dell'ordine durante le manifestazioni

Migranti - Di Maio attacca Salvini : «Nel decreto sicurezza nulla sui rimpatri» : Non si placa il battibecco nel governo sulla questione Migranti. «È solo una bozza ma sono molto deluso dal decreto sicurezza, perché non dice nulla sui rimpatri», ha...