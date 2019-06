Nations League | semifinale Portogallo-Svizzera in diretta su Italia 1

blogo

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Torna il calcio internazionale sulle reti Mediaset.1, infatti, stasera, mercoledì 5 giugno 2019, trasmetterà in esclusiva, ine in HD dall’Estadio Do Dragao di Oporto ladi della Uefatra ile la. A seguire Speciale, condotto da Giorgia Rossi, con ospiti Ciro Ferrara e Bernardo Corradi.Sarà l'occasione per tutti gli appassionati di calcio di vedere Cristiano Ronaldo all’opera dopo la fine della stagione in maglia bianconera: CR7, che con 85 reti è il miglior marcatore europeo di tutti i tempi in nazionale, si giocherà l’accesso alla finale contro ladi Vladimir Petkovic, vecchia conoscenza del calciono. Chi uscirà perdente dalla sfida, tornerà in campo domenica 9 giugno per la finale 3°/4° posto, che sarà trasmessa insempre su1....

