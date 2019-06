Napoli | ecco le nuove maglie | pixel azzurri e colletto bianconero

Bar e locali - stop ai gazebo fai da te a Napoli : «Ecco le regole» : Mai più teloni arrangiaticci, mai più gazebo fai dai te, e mai più ombrelloni sotto i quali tavoli e sedie di plastica dove far sedere i clienti. La sostanza è che...

Calciomercato Napoli - SKY : “Non solo Di Lorenzo : ecco i possibili nuovi scenari di mercato” : Calciomercato Napoli, il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio fa il punto della situazione sui possibili affari del club partenopeo. Calciomercato Napoli, il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio fa il punto della situazione sui possibili affari del club partenopeo. “La stagione è appena finita ma per il Napoli è già tempo di Calciomercato: la nuova squadra di Ancelotti è ancora da costruire e per questo la dirigenza è ...

De Maggio sicuro : “Ecco il Napoli dell’anno prossimo : cinque cessioni e colpo da 50mln!…” : De Maggio sul Napoli dell’anno prossimo Walter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto ha dichiarato riguardo il Napoli futuro: “Il Napoli dell’anno prossimo è quello visto con l’Inter nel 4-1 al San Paolo, stesso modulo: Meret, Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik. Ovviamente considerando anche Insigne. Saranno Ceduti Hysaj e Mario Rui, ...

Champions League 2019-20 : Napoli in seconda fascia. Ecco tutte le avversarie : Champions League 2019-20: Napoli in seconda fascia. Le avversarie Champions League 2019-20, Napoli in seconda fascia grazie al concretizzarsi dialcuni fattori. Come ad esempio la mancata qualificazione della Roma alla prossima edizione della massima competizione europea. I giallorossi sono infatti più avanti in ranking, ma affronteranno i preliminari di Europa League, per cui nell’ urna dedicata alle squadre di seconda fascia, ci ...

Mercato Napoli - offerta di 90 milioni dal Real Madrid per Koulibaly : no secco di Adl : Mercato Napoli, offerta di 90 milioni dal Real Madrid per Koulibaly: no secco di Adl Mercato Napoli Koulibaly Real Madrid| Il Mercato entra nel vivo, quanto meno a livello di voci e di nomi accostati al Napoli e non. Gli azzurri sono molto attivi e stanno già pensando in maniera scrupolosa e attenta a tutti quei profili che potrebbero Realmente fare al caso della rosa di Ancelotti nella prossima stagione. Nonostante però tutti i possibili ...

Radio Sportiva – Pierpaolo Marino : “Ecco la mia su questi calciatori seguiti anche dal Napoli” : Pierpaolo Marino ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva. L’ex direttore generale del Napoli ha analizzato gli obiettivi di mercato del Napoli come Nicolò Barella e Federico Chiesa: “Credo che Chiesa andrà alla Juventus e Barella all’Inter. Gasperini invece potrebbe restare all’Atalanta, non sono certo che andrà alla Roma. Sarri? E’ uno che allena la propria idea di calcio, dando alla squadra schemi chiari e ...

Rino Cesarano a Kiss Kiss Napoli : “Quagliarella ottima idea - ma bisogna convincerlo su delle cose - non è semplice - ecco perché” : Rino Cesarano, noto giornalista ha commentato le parole del presidente De Laurentiis nel giorno dei suoi 70 anni. Le sue parole : “70 anni, ma ha tante idee e sembra un ragazzino. Su Quagliarella però ci andrei cauto, è un’apertura anche di riconoscenza, di stima, ma da qui a dire che torna ce ne passa. Lui ha sofferto molto, un riscatto lo accetterebbe volentieri, ma si deve anche convincerlo ad accettare un certo ruolo, un ...

500 Miglia di IndiaNapolis – Il clamoroso retroscena : ecco perchè la McLaren non ha acquistato un posto in griglia per Alonso : Fernando Alonso non si qualifica alla 500 Miglia di Indianapolis: il clamoroso retroscena svelato dal boss della McLaren Zak Brown Ha fatto tanto clamore la non qualificazione di Fernando Alonso alla 500 Miglia di Indianapolis: il pilota spagnolo non è riuscito ad ottenere un posto in griglia di partenza per la prossima edizione della famosa corsa, ma è il clamoroso retroscena a far chiacchierare ancora di più. AFP/LaPresse La McLaren ...

De Maggio : “Lozano? Ecco cosa sta facendo il Napoli per prenderlo…” : De Maggio sul calciomercato del Napoli Il giornalista e direttore Valter DeMaggio, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, ed ha asciato alcune dichiarazioni: “Il mercato del Napoli? Il nome più caldo è quello di Di Lorenzo dell’Empoli. Alla fine del mercato secondo me verranno presi sia Di Lorenzo che Bennacer, e non mi lascio incantare dai nomi di chi parla di Ramsey e la Juventus. Mi risulta che Ilicic rimarrà ...

Bambina ferita - l'Italia applaude Napoli : ecco gli angeli che hanno salvato Noemi : È un gruppo di camici bianchi di grande valore, dell'ospedale Santobono e non solo, ad aver lavorato incessantemente al letto della piccola Noemi negli ultimi 20 giorni per salvarle la...

Agostinelli a KK : “Il Napoli ha due priorità - ecco quali” : Andrea Agostinelli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli parlando degli obiettivi del Napoli in sede di calciomercato : “Credo che il Napoli per l’anno prossimo abbia bisogno di quattro-cinque calciatori per accorciare il gap con la Juventus. Le priorità sono un grande difensore centrale accanto a Koulibaly e una grandissima punta, un giocatore fortissimo per affiancarlo a Milik o per alternarsi con l’attaccante polacco. Poi possono ...

Patologie rare - l’appello del sindaco di Napoli : “Aiutateci a salvare il piccolo Gabriele - ecco come fare” : “Gabriele è un bimbo di 19 mesi, affetto da una patologia rarissima, solo 20 casi noti nel mondo, il suo è l’unico in Italia. L’unica strada di guarigione è il trapianto di midollo. Il 24 maggio dalle 10 alle 20 l’ADMO allestirà a piazza Dante a Napoli una postazione per cercare un donatore compatibile con il piccolo. Basta avere tra i 18 e i 35 anni, un peso di almeno 50kg ed essere in buona salute, un semplice prelievo ...

Dal bel canto alla notte dei musei : ecco tutti gli eventi del weekend a Napoli : Questa sera, al Maschio Angioino (piazza Municipio) Bel canto al Castello. Per Il format Luoghi Storici e Musica, con patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli per il...

Kiss Kiss Napoli – Modugno : ” Sono tanti i nomi accostati al Napoli - ecco i veri obiettivi dei partenopei” : Il campionato è agli sgoccioli, si avvicina l’estate e il calciomercato, Sono tanti i nomi accostati al Napoli. Ne ha parlato Francesco Modugno ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli : “Lozano interessa non poco al Napoli, ma l’operazione non è semplice. A sinistra il profilo ideale era quello di Mendy, che andrà però al Real Madrid. A centrocampo saranno tutti blindati, Allan compreso, è questa l’idea del Napoli. ...