Motori – Škoda Mountiaq | la “Student Concept Car” stupisce GALLERY

Motori – Nuova Škoda Superb l’ammiraglia si fa Scout [GALLERY] : Škoda Superb : l’ammiraglia si veste da fuoristrada proponendo con la Nuova versione Scout una spiccata indole off-road Per la prima volta Škoda offre la sua ammiraglia nella versione Scout . La Nuova Superb Scout coniuga perfettamente design elegante e qualità off-road, presentandosi così come un modello multifunzione, allo stesso tempo robusto e all’insegna del lifestyle. Superb Scout , un modello disponibile ...

Motori – Prende il via l’era elettrificata di Skoda : presentate ufficialmente l’ammiraglia Superb e la piccola CITIGO [GALLERY] : Anche per Skoda parte il suo percorso verso la totale elettrificazione: presentate ufficialmente Superb plug-in e CITIGO 100% elettrica Al campionato mondiale di hockey su ghiaccio IIHF di quest’anno i fari sono puntati su Skoda. Nel giorno dei quarti di finale, che si svolgono nella capitale slovacca Bratislava, la casa automobilistica boema presenta in anteprima assoluta i suoi primi modelli di serie elettrificati e la nuova versione di ...