MotoGp – Jorge Lorenzo ringrazia Taylor Mega sui social | non si fa attendere la risposta

sportfair

(Di mercoledì 5 giugno 2019)suiper la sua visita al Gp d’Italia: ladella sexy influencer non si faIl Gp d’Italia diha regalato grande spettacolo, in pista e non solo. Ad attirare l’attenzione sono stati anche gli ospiti speciali che hanno popolato il paddock e fatto visita ai box dei campioni delle due ruote. Tra questi c’era anche la sexy: l’influencer veneta ha abbandonato la casa del Grande Fratello per questioni di lavoro ed ha fatto visita acome testimonial di Philipp Plein al Mugello.ha scambiato quattro chiacchiere col maiorchino, per poi fare con lui in giro in moto. Ieri il pilota Honda ha volutore la bella influencer pubblicando una foto che lo ritrae in dolce compagnia sul suo scooter Honda, col pollice all’insù. “Sempre mai . Grazie ...

maraveton : RT @SkySportMotoGP: ?? Il botta e risposta al Mugello ?? tra @marcmarquez93 e @lorenzo99 ? - francescogaddi : @lorenzo99 @alpinestars @HRC_MotoGP @redbull @box_repsol @shark_helmets Non mollare Jorge ! Metti aposto la moto come sai fare solo tu ! - IvoAyrton : RT @MARCORO85689092: In #Ducati per @lorenzo99 la situazione era molto diversa. Impossibile oggi chiedere a #HRC di modificare una moto che… -