MotoGp | Domenicali punge Lorenzo | “sono incazzato con lui | quella frase sul casco gli

MotoGp - Claudio Domenicali : “La Ducati crede in Danilo Petrucci - Jorge Lorenzo? Un uomo solo” : E qui la festa? Non ci sarebbe neanche il caso di chiederlo dopo il primo e terzo posto del GP d’Italia 2019 della Ducati, sesta prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato del Mugello Danilo Petrucci si è potuto fregiare del primo successo nella classe regina, rispondendo in pista alle tante critiche nei suoi confronti relativamente al proprio ruolo in sella alla GP19. Il pilota umbro ha risposto presente e forse la squadra di Borgo ...

MotoGp - la vittoria al Mugello potrebbe non bastare : Domenicali mette in dubbio il rinnovo di Petrucci : Il CEO della Ducati ha parlato dopo il successo di Petrucci al Mugello, gettando ombre sulla sua eventuale riconferma La prima vittoria in carriera in MotoGp, peraltro ottenuta su una pista iconica come il Mugello, potrebbe non bastare a Danilo Petrucci per ottenere il rinnovo con la Ducati. Alessandro La Rocca/LaPresse Il contratto del ternano scade al termine di questa stagione, ma le parti non si sono ancora messe ad un tavolo per ...

MotoGp - Domenicali e Dall’Igna in coro : “Petrucci è stato strepitoso - ha fatto una gara meravigliosa” : Il CEO e il General Manager della Ducati hanno esaltato il lavoro di Danilo Petrucci, riuscito a vincere la sua prima gara in MotoGp proprio al Mugello Terza vittoria consecutiva per la Ducati al Mugello, la prima in carriera in MotoGp per Danilo Petrucci, riuscito a rompere il ghiaccio proprio nel Gran Premio d’Italia davanti ai propri tifosi. Alessandro La Rocca/LaPresse Partito dalla prima fila in terza posizione, Petrucci si è ...

MotoGp - Claudio Domenicali distrugge Jorge Lorenzo : che attacco nei confronti dello spagnolo : Il CEO della Ducati ha parlato del pilota spagnolo, non risparmiandogli una velenosa frecciatina Il rapporto tra Claudio Domenicali e Jorge Lorenzo è tutt’altro che idilliaco, a maggior ragione dopo l’addio dello spagnolo alla Ducati per trasferirsi alla Honda. AFP/LaPresse Il CEO del team di Borgo Panigale non ha lesinato una frecciatina nei confronti del rider maiorchino, classificatosi dietro Danilo Petrucci nelle qualifiche ...

MotoGp - Domenicali su Lorenzo : "Gran pilota o campione? Sempre dietro a Petrucci..." : Nuovo capitolo del duello verbale tra Claudio Domenicali e Jorge Lorenzo . L'amministatore delegato della Ducati ha parlato del momento che sta attraversando Petrucci, ma non ha risparmiato una ...

MotoGp - Autogrill diventa partner ufficiale della Ducati : grande soddisfazione per il CEO Domenicali : Il logo dell’azienda che opera nei servizi di ristorazione per chi viaggia comparirà sulla livrea della Ducati e sull’abbigliamento di piloti e team Autogrill, primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia, presente in 30 paesi nel mondo, diventa partner ufficiale di Ducati nel Campionato Mondiale MotoGp 2019. AFP/LaPresse L’accordo tra lo storico brand italiano e la casa motociclistica bolognese ...

MotoGp - Claudio Domenicali : “Marquez può essere battuto se la Ducati gli mette pressione - abbiamo iniziato molto bene” : La Ducati ha incominciato il Mondiale MotoGP nel miglior modo possibile, Andrea Dovizioso ha vinto in Qatar e si trova al comando della classifica generale dopo tre gare. La Scuderia di Borgo Panigale è estremamente soddisfatta del rendimento della moto e del pilota forlivese, ha superato indenne le polemiche legate al “cucchiaio” montato sul posteriore e ora si lancia con grande ottimismo verso i prossimi appuntamenti in ...