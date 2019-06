Mostro Ronaldo | tripletta da urlo e Portogallo in finale di Nations League | Svizzera

sportfair

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Il campione portoghese sposta gli equilibri in semidi, segnando unache stende lae manda ilinCristianofa tutto da solo, sposta gli equilibri e manda indiil, asfaltando lacon tre gol uno più bello dell’altro. LaPresse/Reuters Davanti al pubblico del Do Dragao di Oporto, CR7 dà sfoggio della sua classe e della sua forza, trascinando sulle proprie spalle l’intera selezione portoghese. Una punizione che fredda Sommer, un destro fulmineo e una conclusione a giro: tre perle che luccicano, tre acuti che regalano aluna serata magica. L’ultimaaveva aperto i Mondiali 2018 a Sochi per i lusitani, quella di oggi spalanca le porte di un’altradopo quella di Euro 2016, vinta con CR7 infortunato a bordo campo. Oggi invece la ...

