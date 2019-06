Moda | 23 mila lavoratori formati da Fondimpresa nel 2018

Il calendario di Milano Moda Uomo : Le sfilate sono in crisi? Ma chi lo ha detto?! «Ci sono alcuni importanti nomi che ritornano, come Philipp Plein e Palm Angels, entrambi dopo esperienze in Usa», ha esordito così Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana durante la conferenza stampa per la presentazione della prossima edizione di Milano Moda Uomo (14-17 giugno). «La Moda maschile italiana parte con i quattro giorni di Pitti Immagine ...

"Ci colpisce la Modalità dell'agguato. Milano - la città-traino del Paese stia attenta alle infiltrazioni criminali" : A Milano si spara, come nel resto del Paese. Si spara in centro in una delle settimane vetrina della città-vetrina per eccellenza, e non si può non pensare che invece che nel luogo del boom post-Expo si sta in una città, purtroppo, pienamente italiana."Milano: è la città che deve trainare il Paese ma che deve stare attenta a non farsi ancorare in un pericoloso effetto elastico". Per il presidente di ...