Milik | “Ancelotti ci ha svestiti da un regime tattico Sto trattando il rinnovo”

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Dal ritiro della Nazionale polacca arrivano le dichiarazioni di Akadiussul Napoli di Ancelotti. A proposito dei due serissimi infortuni che lo hanno costretto a un lunghissimo stop l’attaccante ha sottolineato che non tutti si sarebbero rialzati così in fretta, al suo posto, e che l’unico rammarico è non aver raggiunto i 20 gol in campionato.si è detto comunque ottimista per il suo futuro. Ha riconosciuto di essere cresciuto molto e di avere ancora del potenziale da mostrare. Per farlo, ha detto, ha solo bisogno di tempo e di stare bene. Il calciatore si è poi soffermato su Ancelotti, definendolo un uomo molto calmo, che non urla mai e che per lui è una cosa nuova allenarsi con un mister così. Ciò non significa che Re Carlo non si arrabbi mai, ha spiegato. “Ci hada un, abbiamo meno vincoli sotto questo punto di vista, possiamo ...

