Milano | sequestrata per quattro giorni in casa | 26enne si lancia dal balcone | è salva

Blastingnews

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato a, dove una donna di 26 anni è stata segregata inperda un uomo di 39 anni, Giacomo Oldrati, meglio conosciuto alla giustizia come il "guru del corallo". Tale appellativo, secondo quanto riporta la stampa locale, deriverebbe da alcune torture inflitte alle sue vittime, alcune delle quali sarebbero state drogate con una particolare specie di corallo, abbastanza tossica: precisamente il corallo palythoa. Nelle sue grinfie erano finite due amiche, l'ex fidanzata, e lain questione. La giovane aveva intrapreso una relazione con Oldrati circa 4 anni fa, e per i primi tre anni le cose sono andate abbastanza bene. Poi però sarebbe cominciato l'incubo....

repubblica : Milano, sequestrata per quattro giorni dal fidanzato: precipita dal terrazzo mentre cerca di scappare [news aggiorn… - rep_milano : Milano, sequestrata per quattro giorni dal fidanzato: precipita dal terrazzo mentre cerca di scappare [news aggiorn… - MauroMolinaroli : A MILANO UNA 26ENNE SI È LANCIATA DA UNA FINESTRA PER SFUGGIRE AL FIDANZATO CHE L'AVEVA SEQUESTRATA -