Milano | botte e sevizie dal fidanzato | scappa gettandosi dalla finestra Lui era stato

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Segregata per quattro giorni dalin un appartamento die sottoposta a. Per questo una ragazza di 26 anni si è gettatadell’abitazione di via Biella approfittando di una distrazione del compagno. La polizia è stata avvisata da una vicina di casa che l’ha soccorsa e accompagnata da un altro inquilino. Quando gli agenti sono entrati nell’appartamento di Giacomo Oldrati, 40 anni, sono stati aggrediti e hanno dovuto usare lo spray al peperoncino per fermarlo. L’uomo èfermato ed è accusato di sequestro di persona e lesioni personali. Oldrati era già noto alle cronache perché nel gennaio 2018 èassolto per incapacità di intendere e volere dall’accusa di sequestro di persona, tentato omicidio, violenza privata, lesioni personali e violenza sessuale nei confronti di quattro ragazze aggredite a Bologna nel 2012. ...

