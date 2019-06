Milan | Sacchi | “Giampaolo è come un regista di film o un direttore d’orchestra”

#SkyMilan89 - 30 anni fa la Coppa dei Campioni vinta da Arrigo Sacchi : Venerdì 24 maggio sarà un anniversario speciale per tutti i tifosi del Milan: 30 anni dalla prima Coppa dei Campioni vinta con Arrigo Sacchi. Un evento da rivivere anche oggi, con una programmazione dedicata su Sky Sport Uno. Il primo appuntamento è con Marco Cattaneo che ha riportato a Barcellona Billy Costacurta. Il risultato...

Berlusconi : “non riesco più a guardare le partite del Milan” - poi chiama Sacchi al Monza : “Il calcio di oggi non mi appassiona piu’, c’e’ troppo agonismo, troppa violenza, troppi stranieri dai nomi impronunciabili, troppe barbe incolte, troppi orecchini e troppi tatuaggi…”. Sono le dichiarazioni di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, su Corriere Tv. Sulle voci di conferma di Gattuso: “Passiamo alla prossima domanda. Io ho detto piu’ volte che non sono assolutamente ...

L’incontro tra Sacchi e Teocoli-Galliani è esilarante. A Che tempo che fa ricordano i tempi del Milan : “Ogni volta che entrava in ufficio raddoppiava il cachet” : Un incontro esilarante a Che tempo Che Fa di Fabio Fazio su Rai1: Arrigo Sacchi ospite del programma ha riabbracciato Teo Teocoli nei panni del vice Presidente del Milan Adriano Galliani con cui ha condiviso anni gloriosi e innumerevoli vittorie. L'articolo L’incontro tra Sacchi e Teocoli-Galliani è esilarante. A Che tempo che fa ricordano i tempi del Milan: “Ogni volta che entrava in ufficio raddoppiava il cachet” proviene da ...

Milan - un mese di astinenza per lo Scudetto 1988! Sacchi svela : “Gullit disse a Berlusconi : ‘io senza sesso non riesco a correre'” : Ospite a ‘Che tempo che fa’, Arrigo Sacchi ha raccontanto un simpatico retroscena sullo Scudetto 1988 del Milan: Berlusconi chiese alla squadra 1 mese di astinenza sessuale, Gullit protestò a gran voce Ciò che accade nello spogliatoio resta nello spogliatoio. Questa è una legge non scritta del calcio: mantenere il massimo riserbo su quanto accade nello spogliatoio, almeno per diversi anni. Poi col tempo qualche simpatico ...

Sacchi - 30 anni dopo Milan-Real 5-0 : "Senza coraggio saremo sempre perdenti" : "Buon anniversario, mister!". "anniversario? E di cosa?" . E chi ci pensa più in effetti... Sono passati 30 anni , che calcisticamente sono un secolo o giù di lì, eppure qualcosa è rimasto, " perché ...

Milan-Lazio - la moviola : il rigore di Acerbi non c'è - su Musacchio invece sì : Giusta la prima ammonizione del match comminata a Romulo al 10' per un intervento in ritardo su Bakayoko. All'11' proteste rossonere per un fallo di mano di Acerbi al limite dell'area biancoceleste: ...

Musacchio guarda la Champions e ripensa a Juventus-Milan : I tifosi juventini, però, sempre nel mondo dei social network, suggeriscono a Musacchio di ripensare piuttosto al suo intervento scomposto su Dybala , che ha permesso ai ragazzi di Allegri di tornare ...

