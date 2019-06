Meteo | in Trentino inquinamento moderato nel mese di Maggio

meteoweb.eu

(Di mercoledì 5 giugno 2019) In, neldi, i dati raccolti dalla rete provinciale per il controllo della qualita’ dell’aria hanno evidenziato un indice di. In tutte le stazioni della rete e per tutti gli inquinanti monitorati sono state rilevate concentrazioni inferiori ai limiti normativi, fa sapere l’Appa. Per quanto riguarda le polveri sottili PM10, l’indice e’ risultato buono per 28 giorni (media giornaliera in tutte le stazioni non superiore a 20 ?g/m3), e discreto per 3 giorni (massimo registrato 22 ?g/m3, a fronte del limite posto a 50 ?g/m3). Riguardo all’ozono, si registra un normale innalzamento delle concentrazioni rispetto ai mesi invernali, legato all’aumento della temperatura e della radiazione solare. In tutte le stazioni in cui e’ attiva la misura di questo inquinante l’indice risulta. Le ...

