Meteo | FOCUS sul violento tornado in Germania | categoria EF-2 | case danneggiate | auto

meteoweb.eu

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Come preannunciato nei giorni scorsi suWeb, il caldo sta tornando ad abbracciare un’ampia fascia dell’Europa e nei prossimi giorni scatterà l’allarme caldo anche per il Centro-Sud dell’Italia, dove nel weekend si potranno toccare i +40°C. Nonostante l’estate inizi a dare i suoi primi segni, il maltempo rimane sempre in agguato. Nelle scorse ore la Francia è stata colpita da violenti temporali, con grandine di grandi dimensioni, forti venti e un’intensa attività elettrica che ha provocato diversi feriti. Non è andata molto meglio allache nella notte è stata colpita sulla Renania Settentrionale-Vestfalia da un enorme temporale proveniente dai Paesi Bassi. Questo temporale ha portato con sé fulmini, forti raffiche di vento e pioggia intensa. Particolarmente colpita la città di Bocholt, dove nella notte unha danneggiato diversee ribaltatoe roulotte, come ...

peppos1987 : RT @Focus_it: Oltre 225 tornado in 12 giorni: che cosa alimenta i disastri meteo negli Stati Uniti? - Garfieldxxx201 : RT @Focus_it: Oltre 225 tornado in 12 giorni: che cosa alimenta i disastri meteo negli Stati Uniti? - TgrRai : RT @TgrVeneto: Tra poco su @RaiTre alle 7 c'è #Buongiorno Italia, alle 7.30 #buongiornoregione . Oggi focus sui danni del sole alla pelle c… -