Messina | sindaco | ' tagli trasporto pubblico locale? Spero sia solo provocazione'

Messina - il sindaco chiude la sede dell'ex Provincia - si barrica al suo interno e inizia lo sciopero della fame : Emanuela Carucci Il primo cittadino ha deciso di iniziare la protesta nell’attesa di evoluzioni che diano concrete risposte al problema del rischio dissesto per le ex Province siciliane Un segnale di protesta forte e chiaro, quello di Cateno De Luca, sindaco metropolitano di Messina. Ha chiuso Palazzo dei Leoni, sede della ex Provincia, e si è barricato al suo interno iniziando lo sciopero della fame a oltranza. La decisione, che ...

Europee : Romano - 'confermo querela a sindaco Messina De Luca' : Paleremo, 30 mag. (AdnKronos) - "Voglio rassicurare il sindaco di Messina Cateno De Luca che ne dubita: è stato da me querelato per diffamazione alla vigilia del voto e nei prossimi giorni sarà inoltrata agli organi inquirenti una nuova memoria per altre fattispecie di reato. Mi dispiace per la poli

Sicilia : sindaco Messina - 'Stato ci ha abbandonato ma non piegheremo la schiena' : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) - "Non piegheremo la schiena ad atti di prepotenza che giustificano l’abbandono in cui versano i nostri territori a causa dell’abbandono dello Stato. Abbiamo il diritto di ricevere ciò che ci spetta per ripianare il disavanzo del 2018 e programmare gli investimenti del p

Massimo Minutoli - assessore alla Protezione Civile-Messina - : 'In arrivo - messaggio registrato del sindaco De Luca' : Lo scrive, Massimo Minutoli, assessore alla Protezione Civile del Comune di Messina : 'in arrivo, messaggio registrato del sindaco De Luca sulle condizioni meteo'. 'Salve, questo è un messaggio ...

Palermo - arrestati due carabinieri e l’ex sindaco di Castelvetrano : “Rivelate notizie riservate su Messina Denaro” : Due investigatori, il tenente colonnello Marco Zappalà, carabiniere in servizio alla Direzione investigativa antimafia di Caltanissetta, e Giuseppe Barcellona, un appuntato in forza alla Compagnia di Castelvetrano, sono stati arrestati con l’accusa di favoreggiamento alla mafia e accesso abusivo al sistema informatico. Per la Procura di Palermo hanno passato informazioni su inchieste in corso a carico del boss latitante Matteo Messina Denaro. In ...