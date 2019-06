Meizu X8 lo smartphone che non t’aspetti media gamma- prezzo interessante

Flyme 7.3 stabile raggiunge altri 14 smartphone Meizu : Ieri pomeriggio, insieme allo smartphone Meizu 16Xs lanciato a Pechino, il produttore cinese ha rilasciato anche l'ultima versione stabile della versione 7 di Flyme per altri 14 modelli Meizu tra i quali Note8, Pro 7 Plus, 6, PRO 6s, PRO 6 , PRO 5, MX 6, E3, Note6, Note 5, E, Max, 15 Plus e PRO 6 Plus. L'articolo Flyme 7.3 stabile raggiunge altri 14 smartphone Meizu proviene da TuttoAndroid.

Meizu 16Xs è ufficiale : uno smartphone di fascia media come si deve : Dopo diverse indiscrezioni anche per Meizu 16Xs è arrivato il momento del lancio ufficiale. Scopriamo insieme le sue caratteristiche principali

Meizu X8 e ZTE Axon 9 sono i migliori smartphone per rapporto qualità prezzo di aprile 2019 secondo AnTuTu : Ecco i migliori smartphone per rapporto qualità prezzo secondo AnTuTu. Fra gli economici ha la meglio Meizu X8, mentre la classifica di AnTuTu fra i 250 e i 400 euro circa, domina ZTE Axon 9 che supera di un soffio Meizu 16 e Xiaomi Mi 8.

Meizu rilascia Flyme 7 con OneMind 3.0 per 10 smartphone : Nelle scorse ore è stato rilasciato un nuovo aggiornamento di Flyme 7 che include OneMind 3.0 e arriverà su dieci smartphone del produttore asiatico

Meizu 17 potrebbe essere il primo smartphone 5G dell'azienda - riprendendo il design di Meizu Zero : Sarà Meizu 17 il primo smartphone della compagnia cinese dotato di connessione 5G, con un design ripreso da quello di Meizu Zero.

Nuovi dettagli su due smartphone Redmi - Samsung Galaxy A40s - Honor 20 Lite e Meizu 16s : Giornata ricca di novità per due smartphoneRedmi, per Samsung Galaxy A40s, Meizu 16S e Honor 20 Lite, dei quali scopriamo numerose novità.