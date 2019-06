Maschio | femmina o X ? Air Italy prima compagnia europea a consentire la scelta

Malaysia - è morto l’ultimo rinoceronte di Sumatra Maschio : ora resta solo una femmina : È morto in Malaysia l’ultimo esemplare maschio di rinoceronte di Sumatra: ora resta in vita solo una femmina, Iman. Questa specie rara è così sempre più vicina all’estinzione dal momento che si stima che nel mondo ne siano rimasti in vita meno di 80 esemplari. Tam, questo il nome del rinoceronte, è deceduto a causa di gravi problemi ai reni e al fegato: l’animale era stato catturato e poi trasportato nella riserva naturale di ...