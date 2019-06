Marianna Greco morta con 4 coltellate | riesumata la salma | “Il corpo ci dirà la verità”

Era venuta a conoscenza di un tradimento! Marianna Greco morta con 4 coltellate : "Analizzando il cellulare e il computer di Marianna abbiamo scoperto che era venuta a conoscenza del fatto che il marito aveva avuto relazione con un'altra donna". Così Francesca Conte, legale dei genitori e della sorella gemella di Marianna Greco, la donna morta con quattro fendenti alla gola nel suo letto: "Marianna voleva vivere, non si è uccisa". La 37enne fu trovata morta nell'appartamento in cui viveva a Novoli (Lecce), sgozzata da 4 ...

Lecce - riaperto il caso di Marianna Greco : il marito indagato per omicidio volontario : C'è un colpo di scena sul caso di Marianna Greco, la 37enne di Novoli, nel Leccese, trovata senza vita il 30 novembre del 2016 nella sua stanza da letto. La signora giaceva ormai esanime, sul suo collo c'erano i segni di ben quattro coltellate. Dopo le indagini svolte dagli inquirenti, in quel frangente il caso si chiuse e gli investigatori ricondussero tutto ad un suicidio. Ma la famiglia non ha mai creduto che la donna avesse deciso ...

Morte di Marianna Greco - la sorella : “Non ci si suicida con 4 coltellate alla gola” : La Procura di Lecce ha deciso di riaprire il caso della Morte di Marianna Greco e il marito è indagato per omicidio volontario. “Noi non possiamo parlare di colpevolezza o di innocenza, ora è la Procura che dovrà accertare la verità”, ha commentato la sorella della 37enne trovata morta nel 2016 e ritenuta vittima di suicidio.

Lecce : riaperto il caso di Marianna Greco - uccisa a coltellate. Marito indagato per omicidio volontario : Un’unghia spezzata e tre tagli su tre dita della mano destra ritenuti compatibili con ferite da difesa. E poi quei quattro fendenti al collo, profondi e incompatibili con quelli di lieve intensità che sono associati ai casi di suicidio. Sono questi alcuni degli elementi chiave che i famigliari di Marianna Greco, la 37enne trovata morta nella sua abitazione di Novoli (Lecce) il 30 novembre del 2016, hanno inviato alla Procura. Perché sono ...

Lecce - riaperto il caso di Marianna Greco : il marito è indagato per omicidio : Per due anni e mezzo gli inquirenti hanno creduto si fosse trattato di un suicidio. L'uomo nega di averle fatto del male

Marianna Greco presunta suicida! Dopo 3 anni il marito è indagato : Marianna morì nel 2016 e subito si pensò al suicidio. Il caso ora è riaperto e il marito è indagato per omicidio, ma per la procura è un "atto dovuto". Era stata trovata senza vita nel letto di casa sua, il 30 novembre del 2016. La morte di Marianna Greco, 37 anni, di Novoli, in provincia di Lecce, era stata ricondotta a un suicidio: la donna si sarebbe inflitta quattro coltellate alla gola per togliersi la vita. Ma ora, il caso si tinge di ...

Lecce - giallo sulla morte di Marianna Greco : il marito indagato per omicidio dopo tre anni : Non hanno mai creduto alla versione ufficiale sulla morte di Marianna Greco, confermata all’epoca anche dal medico legale. I genitori, Francesco Greco e Maria Luisa Metrangolo, e la sorella gemella Giovanna sono sempre stati certi che non si trattasse di un caso di suicidio. La mattina del 30 novembre 2016 la 37enne, proprietaria di una tabaccheria a Lecce, fu ritrovata priva di vita, nel letto della sua abitazione di Novoli, a pochi chilometri ...

Marianna Greco - trovata morta in casa con 4 coltellate : indagato il marito per omicidio : Svolta nel caso sulla morte di Marianna Greco, la 37enne di Novoli trovata cadavere nella sua abitazione con 4 coltellate alla gola il 30 novembre 2016. La Procura di Lecce dopo 3 anni ha deciso di riaprire il caso, considerato all'epoca un suicidio, richiedendo la riesumazione della salma e l'autopsia e indagando il marito della vittima, Emanuele Montinaro, per omicidio volontario.