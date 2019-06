Marco Carta | parla il padre della donna che era con lui | “Si è presa la colpa per

I giorni migliori di Marco Carta dopo il furto di t-shirt - ridicola trovata promozionale per il nuovo singolo (testo e video) : I giorni migliori di Marco Carta sono proprio questi, quelli che fanno seguito al furto di t-shirt a La Rinascente che, caso strano, ha riportato il cantante sardo sulle pagine dei giornali e dei siti web con tanto di lanci dell'agenzia di stampa Ansa proprio nel periodo ideale. I principali quotidiani e periodici trattano il caso del furto di t-shirt che coinvolge Fabiana Muscas, l'infermiera di Cagliari di 53 anni che sarebbe la reale ...

Sirio è il fidanzato di Marco Carta?/ Foto : baci e abbracci a Mykonos : Chi è il fidanzato di Marco Carta? Sirio è il nome del presunto compagno del cantante beccato in sua compagnia a Mykonos tra abbracci e sorrisi dopo l'accusa di furto.

Marco Carta : chi è Fabiana Muscas - la donna fermata insieme a lui : Marco Carta L’ormai noto furto alla Rinascente di Milano non ha come protagonista soltanto Marco Carta. Il cantante sardo, al momento dell’arresto, si trovava infatti in compagnia di Fabiana Muscas, un’infermiera cagliaritana di 53 anni. Accusata di truffa aggravata per essere stata trovata in possesso di sei magliette non pagate del valore di 1200 euro, la donna dovrà difendersi in tribunale il prossimo 20 settembre, ma anche ...

Troppo stress! Marco Carta si consola col fidanzato : Il cantante, dopo lo scandalo dell'ipotetico furto alla Rinascente, le cui responsabilità vanno ancora dimostrate, è volato a Mykonos. Non si tratta di una fuga, ma di un viaggio programmato e in dolce compagnia. Marco Carta verrà processato il prossimo 20 settembre per concorso in furto aggravato e rischia fino a sei anni di carcere. Per allontanare dalla testa i problemi è volato a Mykonos, in Grecia, insieme al fidanzato ...

Marco Carta parte 'per dimenticare'. Fuga in Grecia con il fidanzato : Forse è solo un brutto, vecchio, ricordo. Così si potrebbe riassumere la Fuga di Marco Carta che per dimenticare la vicenda che lo ha investito (il presunto furto di magliette alla Rinascente di Milano, lo scorso venerdì) è volato alla volta di Mykonos, in Grecia, gettonatissima meta per le vacanze dei Vip e non solo.Ricordiamo che al cantante non è stato convalidato l'arresto per quanto accaduto, ma a settembre sarà processato e rischia fino ...

Marco Carta - dopo l'arresto la fuga d'amore a Mykonos : gli scatti rubati con il fidanzato : fuga d'amore per Marco Carta. dopo l'accusa di furto aggravato alla Rinascente di Milano e la mancata convalida dell'arresto da parte del giudice il cantante è volato in Grecia, a Mikonos, in compagnia del suo fidanzato. Già durante il suo coming out fatto a Domenica Live, Marco Carta aveva detto di

Il nuovo album di Marco Carta : "Bagagli leggeri". Gli haters lo attaccano - : Sandra Rondini Sembrerebbe quasi fatto apposta o quantomeno premonitorio, invece il nuovo album di Marco Carta in uscita il prossimo 21 giugno si chiama davvero "Bagagli leggeri". Un titolo che ha letteralmente scatenato un fiume di battute sul web, all'insegna dell'ironia e del sarcasmo Pochi giorni prima dell’arresto con l’accusa di furto, Marco Carta aveva annunciato la data d’uscita e il titolo del suo nuovo album, “Bagagli ...

Marco Carta "fuga" in Grecia con il compagno - baci e abbracci in attesa del processo per il furto alla Rinascente : Marco Carta fugge in Grecia con il suo compagno. Dopo le disavventure degli ultimi giorni che devono averlo notevolmente stressato, il cantante ha deciso di concedersi una pausa di relax ed è...

Marco Carta si consola in Grecia con il fidanzato dopo l’accusa di furto : Mentre imperversa la bufera mediatica in seguito all’accusa di furto aggravato presso la Rinascente di Milano, Marco Carta è volato a Mykonos lontano da tutto e da tutti. Con lui però c’è il fidanzato Sirio: a immortalare per la prima volta la coppia è il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 5 giugno. Marco Carta, da Mykonos a Live non è la d’Urso La rivista diretta da Alfonso Signorini ha pizzicato i due, che hanno ...

Marco Carta - le prime foto con il fidanzato Sirio : baci infuocati in Grecia : La coppia paparazzata durante una vacanza a Mykonos. Dopo la vicenda del furto alla Rinascente, il cantante si è concesso...

Guida Tv mercoledì 5 giugno - Live – Non è la D’Urso con Marco Carta : Programmi tv di mercoledì 5 giugno – Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 20:30 Seat Music AwardsRai 2 ore 21:20 Realiti – Siamo tutti protagonisti (leggi qui)Rai 3 ore 21:20 Chi l’ha visto?Canale 5 ore 21:40 Live non è la D’Urso (leggi qui)Rete 4 ore 21:25 TroyItalia 1 ore 20:30 Portogallo – Svizzera Semifinale Nation LeagueLa7 ore 21:15 Atlantide – Grandi BattaglieTv8 ore 21:30 Revenant – ...

Marco Carta - chi è il fidanzato : le foto in vacanza a Mykonos : Dopo l’arresto, la fuga all’estero. Marco Carta non si fa mancare nulla e dopo lo scandalo alla Rinascente di Milano (andrà a processo per concorso in furto aggravato a settembre. Il cantante è stato fermato venerdì scorso insieme all’amica Fabiana Muscas per il furto di sei magliette del valore complessivo di 1200 euro) ha pensato bene di andare in vacanza a Mykonos, in Grecia, per “staccare la spina”, come ...

Marco Carta furtivo - tutti i meme : Marco Carta, tutti i memeMarco Carta, tutti i memeMarco Carta, tutti i memeMarco Carta, tutti i memeMarco Carta, tutti i memeMarco Carta, tutti i memeMarco Carta, tutti i memeMarco Carta, tutti i memeMarco Carta, tutti i memeMarco Carta, tutti i memeMarco Carta, tutti i memeMarco Carta, tutti i memeMarco Carta, tutti i memeMarco Carta, tutti i memeMarco Carta, tutti i memeMarco Carta, tutti i memeMarco Carta, tutti i memeIl black friday del 31 ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 5 giugno 2019. Marco Carta «protagonista» di Live – Non è la D’Urso e Realiti : Marco Carta Rai1, ore 20.35: Seat Music Awards – Prima Serata Prima serata con i Music Awards, gli attesi premi della musica italiana, in onda in diretta dall’Arena di Verona. A condurre ancora una volta la coppia formata da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Saranno due le serate in compagnia delle grandi stelle della musica italiana che, come di consueto, verranno premiate per i loro recenti successi discografici (certificati da ...