Marco Carta fuga in Grecia con il compagno | baci e abbracci in attesa del

Marco Carta si consola in Grecia con il fidanzato dopo l’accusa di furto : Mentre imperversa la bufera mediatica in seguito all’accusa di furto aggravato presso la Rinascente di Milano, Marco Carta è volato a Mykonos lontano da tutto e da tutti. Con lui però c’è il fidanzato Sirio: a immortalare per la prima volta la coppia è il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 5 giugno. Marco Carta, da Mykonos a Live non è la d’Urso La rivista diretta da Alfonso Signorini ha pizzicato i due, che hanno ...

Guida Tv mercoledì 5 giugno - Live – Non è la D’Urso con Marco Carta : Programmi tv di mercoledì 5 giugno – Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 20:30 Seat Music AwardsRai 2 ore 21:20 Realiti – Siamo tutti protagonisti (leggi qui)Rai 3 ore 21:20 Chi l’ha visto?Canale 5 ore 21:40 Live non è la D’Urso (leggi qui)Rete 4 ore 21:25 TroyItalia 1 ore 20:30 Portogallo – Svizzera Semifinale Nation LeagueLa7 ore 21:15 Atlantide – Grandi BattaglieTv8 ore 21:30 Revenant – ...

Marco Carta - chi è il fidanzato : le foto in vacanza a Mykonos : Dopo l’arresto, la fuga all’estero. Marco Carta non si fa mancare nulla e dopo lo scandalo alla Rinascente di Milano (andrà a processo per concorso in furto aggravato a settembre. Il cantante è stato fermato venerdì scorso insieme all’amica Fabiana Muscas per il furto di sei magliette del valore complessivo di 1200 euro) ha pensato bene di andare in vacanza a Mykonos, in Grecia, per “staccare la spina”, come ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 5 giugno 2019. Marco Carta «protagonista» di Live – Non è la D’Urso e Realiti : Marco Carta Rai1, ore 20.35: Seat Music Awards – Prima Serata Prima serata con i Music Awards, gli attesi premi della musica italiana, in onda in diretta dall’Arena di Verona. A condurre ancora una volta la coppia formata da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Saranno due le serate in compagnia delle grandi stelle della musica italiana che, come di consueto, verranno premiate per i loro recenti successi discografici (certificati da ...

Marco Carta - l'arresto in mezzo ai fan che chiedevano selfie | Chi è la fan/amica che era con lui : Ci sono ancora dettagli da scoprire nell’arresto di Marco Carta, avvenuto venerdì sera a Milano. Un arresto, secondo quanto riporta il “Messaggero”, ostacolato involontariamente dai fan che, mentre il cantante veniva fermato dalla polizia municipale, si accalcavano attorno a lui per chiedere selfie e autografi. Insieme a Carta c’era Fabiana Muscas, infermiera 53enne di Cagliari, giunta a Milano proprio venerdì per trovare ...

Marco Carta : la donna che era con lui alla Rinascente è un'infermiera e una fan : Dopo la diffusione della notizia circa il furto di cui si sarebbe reso protagonista il cantante Marco Carta, numerosi sono i rumors che si stanno diffondendo. Tra i vari argomenti d' interesse, quello che sta generando maggiore scalpore riguarda l'identità della donna che era con lui al momento del presunto crimine. Tutto ciò di cui si era a conoscenza prima di adesso è che la donna ha 53 anni. Da poche ore, però, sono trapelate delle ulteriori ...

Caso Marco Carta - la donna arrestata con lui alla Rinascente non sarebbe un'infermiera : Eserciterebbe la professione d'infermiera senza essere iscritta ad alcun ordine. Al 'Prati-Caltagirone gate', tormentone sulle finte nozze dell'ex primadonna del Bagaglino, Pamela Prati, che da settimane tiene banco nei salotti televisivi e sulla stampa, potrebbe ora affiancarsi un 'Carta-Muscas gate'. Al 'giallo' delle sei magliette del valore complessivo di 1200 euro rubate venerdì alla Rinascente di piazza Duomo a Milano, episodio per il ...