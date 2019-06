Maradona | Sueno Bendito | il cast della serie dedicata al campione argentino

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Tre attori diversi per tre momenti differentisua vita:svela il suo. Laoriginale di Amazon per seguire i trionfi e le sfide del calciatoreche ha giocato anche in Italia si è affidato a tre attori Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomino (Magnifica 70) e Nicolas Goldschmidt (Supermax). Si tratta di una produzione estremamente ambiziosa che viene girata in quattro differenti nazioni per rappresentare il percorso di vita di Diego Armandodalla gioventù in Argentina all’età adulta e alle esperienze in Europa.è diretta da Alejandro Aimetta, showrunner e sceneggiatore, insieme a Guillermo Salmerón (El Marginal) e Silvina Olschansky (El Marginal). Aimetta è anche regista degli episodi girati in Argentina., ilInche vedremo in streaming ...

FPSREPORTER : Amazon Prime Video: Svelato il cast di Maradona Sueno Bendito - Esquivel__Rulez : RT @jan_novantuno: Amazon ha annunciato il cast completo di Maradona: Sueno Bendito, la sua serie tv su Diego Armando Maradona. https://t.c… - maplewhite1912 : RT @jan_novantuno: Amazon ha annunciato il cast completo di Maradona: Sueno Bendito, la sua serie tv su Diego Armando Maradona. https://t.c… -